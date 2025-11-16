Ученые выяснили, почему птицы громко поют каждое утро

Каждое утро большинство людей начинают свой день вместе с щебетанием птиц. Исследователи уверены, что этот утренний шум имеет четкое объяснение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал alwayspets.com, исследователи, изучающие зебровых амадин, обнаружили, что птицы поют более энергично, как только появляются первые лучи солнца. Это связано с приливом накопленной энергии, которая собирается в течение ночи. Чем длиннее ночь, тем сильнее песня.

Этот "эффект отскока" имеет биологическую основу. Свет снижает уровень мелатонина, гормона, который регулирует сон и активность.

"Когда мелатонин снижается перед восходом солнца, организм готовится к предстоящему дню. К моменту появления света птицы готовы к движению и вокалу. Пение становится для них способом растяжки после часов неподвижности", - говорится в статье.

В другом эксперименте ученые задержали утренний свет для зебровых амадин. Когда они наконец включили свет, птицы пели громче и дольше, чем обычно. Более короткие ночи приводили к более слабым выступлениям.

