Земляне смогут в прямом эфире увидеть межзвездную гостью размером с Манхэттен

У жителей Земли будет возможность увидеть межзвездную комету 3I/ATLAS своими глазами: на этой неделе за ней будет вестись прямое наблюдение в рамках проекта "Виртуальный телескоп", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ifl science, этот объект интересен тем, что, возможно, он находился совершенно в другой части галактики и является своеобразной капсулой времени из другой эпохи Вселенной, возрастом миллиарды лет. Ее изучение может рассказать о среде, в которой комета начала свой путь, и, возможно, о ее пути к нам через межзвездную среду.

Издание упоминает и о мнениях о том, что 3I/ATLAS может быть инопланетным космическим кораблем, называя их нелепыми. И даже заявления NASA, гендиректора SpaceX Илона Маска и фотографии, демонстрирующие кометное поведение объекта, пока не переубедили сторонников этой теории.

Для тех, кто хотел бы увидеть этот объект, пока он ненадолго оказался в нашей Солнечной системе, проект "Виртуальный телескоп" на этой неделе приготовил прямую трансляцию – в среду, 19 ноября, в 4:15 утра по UTC.

"Межзвездная комета 3I/ATLAS – один из самых интересных астрономических объектов, когда-либо открытых. Проект "Виртуальный телескоп" снова делает нечто уникальное: делится исключительным событием с мировым сообществом", – сообщили в проекте.

Межзвездную комету покажут в режиме реального времени с помощью роботизированных телескопов в Манчиано (Италия).

Накануне, 17 ноября, сообщалось, что объект 3I/ATLAS удалился от Солнца и вернулся в зону наблюдения. Ожидается, что 19 декабря он пройдет на самом близком расстоянии от Земли.