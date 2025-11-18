И от ожирения, и от сердечных болезней: ученые удивились эффекту одной приправы

Специалисты Осакского университета выяснили, что черный тмин эффективно борется с ожирением и снижает "плохой" холестерин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Food Science & Nutrition (FS&N), команда под руководством доцента Акико Кодзимы-Юасы в течение восьми недель проводила клеточные эксперименты и клиническое испытание на людях.

По данным издания, добровольцы ежедневно принимали по пять граммов порошка семян черного тмина – примерно столовую ложку. К концу эксперимента у участников значительно снизились уровни триглицеридов, общего холестерина и "плохого" холестерина, а "хороший" заметно вырос. Подобные изменения липидного профиля связаны со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.

Затем эксперты изучили действие экстракта на жировые клетки. Выяснилось, что он подавляет адипогенез – процесс формирования и созревания адипоцитов, блокируя накопление жировых капель и дифференцировку предшественников жировой ткани.

"Наши результаты убедительно показывают, что черный тмин может служить функциональным продуктом для профилактики ожирения и заболеваний обмена веществ", – отметила Кодзима-Юаса.

По ее словам, особенно важно, что снижение липидов в крови было доказано в реальном клиническом исследовании, а не только в моделях.

В итоге специалисты хотят расширить работу и провести длительные и крупные испытания, чтобы оценить влияние черного тмина на инсулинорезистентность при диабете и воспалительные маркеры.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее сообщалось, что названы три специи, способные укрепить сердечно-сосудистую систему.