#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
538.54
628.31
6.7
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
538.54
628.31
6.7
Общество

Аким Алматы ознакомился с деятельностью промышленных предприятий Жетысуского района

Аким Алматы ознакомился с деятельностью промышленных предприятий Жетысуского района, фото - Новости Zakon.kz от 30.08.2025 17:56 Фото: акимат Алматы
Аким города Алматы Дархан Сатыбалды в ходе рабочего объезда посетил промышленные предприятия Жетысуского района, где ознакомился с производственными мощностями и планами по развитию, сообщает Zakon.kz.

Первым объектом стала швейно-обувная фабрика ТОО "Казлегпром-Алматы". Предприятие располагается на территории площадью 1 га, производственные помещения занимают более 12 тыс. кв. м. Проектная мощность составляет миллион пар обуви и 1,5 млн швейных изделий в год. Сегодня фабрика выпускает до 1500 пар обуви в день.

Фото: акимат Алматы

Фабрика входит в число крупнейших отечественных производителей легкой промышленности, оснащена современным оборудованием и внедряет передовые технологии. Продукция сертифицирована по стандарту СТ-KZ, доля казахстанского содержания составляет от 52% до 93%. Ассортимент охватывает широкий спектр: специальная одежда для промышленных предприятий, военное обмундирование, мужская, школьная одежда и обувь. За годы работы численность сотрудников увеличилась с 30 до 650 человек, среди которых более 50 – люди с особыми потребностями.

Фото: акимат Алматы

Дархан Сатыбалды отметил, что развитие рабочих профессий и создание условий для занятости жителей города является одним из приоритетов Алматы.

Далее аким ознакомился с деятельностью ТОО "Karina Paper" и ТОО "PAPIRONE" – крупнейших производителей бумажной продукции в Казахстане и Центральной Азии с долей рынка от 40% до 60%. На предприятиях трудятся 788 человек. По итогам 2024 года налоговые отчисления составили 4,9 млрд тенге, а за последние три года – свыше 12 млрд тенге, что делает их одними из крупнейших налогоплательщиков Жетысуского района.

Фото: акимат Алматы

В октябре 2025 года компания приступит к строительству логистического и складского комплекса площадью 43,5 тыс. кв. м. Стоимость проекта составляет 22 млрд тенге, из которых 8,5 млрд – собственные средства акционеров. Реализация позволит создать 260 новых рабочих мест и обеспечит ежегодные налоговые поступления до 1,3 млрд тенге.

Фото: акимат Алматы

Кроме того, в марте 2026 года на предприятии стартует строительство четвертой производственной линии по выпуску бумажной продукции. Объем инвестиций составит 5 млрд тенге. Новое оборудование позволит расширить мощности, увеличить экспорт и создать свыше 100 рабочих мест.

Отметим, что расширение производственных мощностей предприятий Алматы позволит увеличить объем выпуска отечественной продукции, снизить зависимость от импорта, укрепить экспортный потенциал, а также повысить доходы бюджета и обеспечить устойчивое развитие города.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
День Конституции в Алматинской области: награды, новые школы и индустриальные проекты
Общество
17:46, Сегодня
День Конституции в Алматинской области: награды, новые школы и индустриальные проекты
Чем удивит казахстанцев погода в последний день лета
Общество
16:57, Сегодня
Чем удивит казахстанцев погода в последний день лета
Флаг в небе и мировой рекорд: как в Павлодаре отметили 30-летие Конституции
Общество
13:58, Сегодня
Флаг в небе и мировой рекорд: как в Павлодаре отметили 30-летие Конституции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: