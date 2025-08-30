Аким Алматы ознакомился с деятельностью промышленных предприятий Жетысуского района

Аким города Алматы Дархан Сатыбалды в ходе рабочего объезда посетил промышленные предприятия Жетысуского района, где ознакомился с производственными мощностями и планами по развитию, сообщает Zakon.kz.

Первым объектом стала швейно-обувная фабрика ТОО "Казлегпром-Алматы". Предприятие располагается на территории площадью 1 га, производственные помещения занимают более 12 тыс. кв. м. Проектная мощность составляет миллион пар обуви и 1,5 млн швейных изделий в год. Сегодня фабрика выпускает до 1500 пар обуви в день.

Фабрика входит в число крупнейших отечественных производителей легкой промышленности, оснащена современным оборудованием и внедряет передовые технологии. Продукция сертифицирована по стандарту СТ-KZ, доля казахстанского содержания составляет от 52% до 93%. Ассортимент охватывает широкий спектр: специальная одежда для промышленных предприятий, военное обмундирование, мужская, школьная одежда и обувь. За годы работы численность сотрудников увеличилась с 30 до 650 человек, среди которых более 50 – люди с особыми потребностями.

Дархан Сатыбалды отметил, что развитие рабочих профессий и создание условий для занятости жителей города является одним из приоритетов Алматы.

Далее аким ознакомился с деятельностью ТОО "Karina Paper" и ТОО "PAPIRONE" – крупнейших производителей бумажной продукции в Казахстане и Центральной Азии с долей рынка от 40% до 60%. На предприятиях трудятся 788 человек. По итогам 2024 года налоговые отчисления составили 4,9 млрд тенге, а за последние три года – свыше 12 млрд тенге, что делает их одними из крупнейших налогоплательщиков Жетысуского района.

В октябре 2025 года компания приступит к строительству логистического и складского комплекса площадью 43,5 тыс. кв. м. Стоимость проекта составляет 22 млрд тенге, из которых 8,5 млрд – собственные средства акционеров. Реализация позволит создать 260 новых рабочих мест и обеспечит ежегодные налоговые поступления до 1,3 млрд тенге.

Кроме того, в марте 2026 года на предприятии стартует строительство четвертой производственной линии по выпуску бумажной продукции. Объем инвестиций составит 5 млрд тенге. Новое оборудование позволит расширить мощности, увеличить экспорт и создать свыше 100 рабочих мест.

Отметим, что расширение производственных мощностей предприятий Алматы позволит увеличить объем выпуска отечественной продукции, снизить зависимость от импорта, укрепить экспортный потенциал, а также повысить доходы бюджета и обеспечить устойчивое развитие города.