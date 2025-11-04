#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
528.31
608.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
528.31
608.35
6.55
События

Аким Алматы ознакомился с финальным этапом строительства подстанции

Строительство подстанции Тұздыбастау, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 13:03 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Дархан Сатыбалды в ходе объезда посетил объект строительства подстанции "Тұздыбастау". Проверен ход работ, обсуждены вопросы ввода в эксплуатацию и обеспечения энергетической стабильности развивающихся территорий города.

Подстанция "Тұздыбастау" мощностью 110/10-10 кВ строится для надежного энергоснабжения Турксибского и Медеуского районов, а также прилегающих населенных пунктов Алматинской области. Реализация проекта обеспечит подключение новых жилых массивов, социальных объектов и производственных зон, снизит нагрузку на действующие сети и повысит резерв мощности.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Развитие инженерной инфраструктуры – основа устойчивого роста города. Подстанция "Тұздыбастау" позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение новых кварталов и повысит надежность сетей. Важно завершить все работы в срок и качественно", – отметил аким Алматы Дархан Сатыбалды.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В рамках проекта выполнены: строительство закрытой подстанции 110/10-10 кВ; прокладка кабельной линии 110 кВ протяженностью 7,8 км; прокладка распределительных кабельных линий 10 кВ общей протяженностью свыше 14 км.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Работы на объекте завершены. Ведутся финальные пусконаладочные мероприятия и испытания оборудования. Ввод подстанции "Тұздыбастау" позволит повысить устойчивость энергосистемы Алматы и обеспечить запас мощности для перспективного развития новых территорий.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Айсулу Омарова
Читайте также
Аким Алматы ознакомился с деятельностью промышленных предприятий Жетысуского района
17:56, 30 августа 2025
Аким Алматы ознакомился с деятельностью промышленных предприятий Жетысуского района
Аким Сатыбалды проверил состояние школ, фонтанов и набережной в Бостандыкском районе
20:34, 08 июня 2025
Аким Сатыбалды проверил состояние школ, фонтанов и набережной в Бостандыкском районе
Аким Алматы поручил решить проблемы жителей ЖК Rams City
22:04, 04 октября 2025
Аким Алматы поручил решить проблемы жителей ЖК Rams City
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: