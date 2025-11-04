Аким Алматы ознакомился с финальным этапом строительства подстанции

Аким Алматы Дархан Сатыбалды в ходе объезда посетил объект строительства подстанции "Тұздыбастау". Проверен ход работ, обсуждены вопросы ввода в эксплуатацию и обеспечения энергетической стабильности развивающихся территорий города.

Подстанция "Тұздыбастау" мощностью 110/10-10 кВ строится для надежного энергоснабжения Турксибского и Медеуского районов, а также прилегающих населенных пунктов Алматинской области. Реализация проекта обеспечит подключение новых жилых массивов, социальных объектов и производственных зон, снизит нагрузку на действующие сети и повысит резерв мощности.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Развитие инженерной инфраструктуры – основа устойчивого роста города. Подстанция "Тұздыбастау" позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение новых кварталов и повысит надежность сетей. Важно завершить все работы в срок и качественно", – отметил аким Алматы Дархан Сатыбалды.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В рамках проекта выполнены: строительство закрытой подстанции 110/10-10 кВ; прокладка кабельной линии 110 кВ протяженностью 7,8 км; прокладка распределительных кабельных линий 10 кВ общей протяженностью свыше 14 км.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Работы на объекте завершены. Ведутся финальные пусконаладочные мероприятия и испытания оборудования. Ввод подстанции "Тұздыбастау" позволит повысить устойчивость энергосистемы Алматы и обеспечить запас мощности для перспективного развития новых территорий.