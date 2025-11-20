#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Скрытая камера запечатлела неуловимую семью горных кошек в Андах

Природа, животное, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 07:50 Фото: wikipedia
Фотоловушка, установленная сотрудниками организации Big Cat Rescue, сняла самку андской кошки (Leopardus jacobitus) с котенком, исследующих свой высокогорный дом, сообщает Zakon.kz.

По данным Big Cat Rescue, потребовалось три года наблюдений за неуловимыми андскими кошками, но труд окупился: получена видеозапись этих животных в их естественной среде.

Эти кошки обитают на высотах от 1800 до 4000 метров и являются эндемиками Перу, Боливии, Чили и Аргентины.

Фото: Big Cat Rescue

Андскую кошку часто называют "призрачной" из-за ее скрытной натуры. Она примерно того же размера, что и домашняя кошка, но выглядит гораздо более эффектно.

Ее тело покрывает длинная серая шуба с коричневатым оттенком и узором из черных пятен, а главным акцентом служит хвост, расчерченный выразительными темными кольцами.

Ранее ученые выяснили, почему птицы громко поют каждое утро.

Аксинья Титова
