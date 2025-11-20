Скрытая камера запечатлела неуловимую семью горных кошек в Андах
Фото: wikipedia
Фотоловушка, установленная сотрудниками организации Big Cat Rescue, сняла самку андской кошки (Leopardus jacobitus) с котенком, исследующих свой высокогорный дом, сообщает Zakon.kz.
По данным Big Cat Rescue, потребовалось три года наблюдений за неуловимыми андскими кошками, но труд окупился: получена видеозапись этих животных в их естественной среде.
Эти кошки обитают на высотах от 1800 до 4000 метров и являются эндемиками Перу, Боливии, Чили и Аргентины.
Фото: Big Cat Rescue
Андскую кошку часто называют "призрачной" из-за ее скрытной натуры. Она примерно того же размера, что и домашняя кошка, но выглядит гораздо более эффектно.
Ее тело покрывает длинная серая шуба с коричневатым оттенком и узором из черных пятен, а главным акцентом служит хвост, расчерченный выразительными темными кольцами.
