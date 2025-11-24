#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Раскрыта давняя загадка: что нашли геологи в недрах Земли

геологи разгадали давнюю загадку, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 07:52 Фото: pixabay
Геологи из разных стран объединили усилия Университета Саутгемптона (Англия) и Потсдамского университета (Германия), чтобы объяснить постепенное отслаивание нижних слоев континентов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал Nature Geoscience со ссылкой на исследование, когда континентальные плиты расходятся, раскаленная верхняя мантия воздействует на их основание, инициируя так называемые "мантийные волны".

"Эти медленные катящиеся нестабильности на глубине 150-200 км способны отрывать фрагменты континентальной коры и переносить их на тысячи километров", – рассказал ведущий автор исследования Томас Гернон.

По его словам, аномальное "загрязнение" определенных участков океанической мантии озадачивало геологов на протяжении десятилетий, и существующие теории, такие как субдукция или мантийные плюмы, не давали исчерпывающего объяснения наблюдаемым химическим аномалиям.

Соавтор работы Саша Брюн подчеркнул, что мантия продолжает испытывать последствия распада континентов задолго после их фактического разделения.

"Система продолжает переносить обогащенный материал даже после образования нового океанического бассейна", – добавил он.

Отмечается, что подводная вулканическая цепь в Индийском океане, возникшая после распада суперконтинента Гондвана, служит дополнительным подтверждением теории. Отсутствие признаков мантийных плюмов и характерное снижение вулканической активности в этой области полностью соответствуют предложенной модели.

По мнению экспертов, обнаруженные мантийные волны могут быть ключом к пониманию и других геологических явлений, начиная от извержений алмазоносной магмы и заканчивая формированием самых масштабных топографических особенностей планеты.

Ранее ученые заявили, что Африка медленно распадается на два континента.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
