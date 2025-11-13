Ученые выяснили, каким образом расходятся тектонические плиты

Геологи из университета Саутгемптона (Англия) объяснили геологическую загадку, связанную с наличием континентальных химических материалов на вулканических островах, расположенных далеко в океанах, сообщает Zakon.kz.

Как гласит исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, явление, известное как континентальное отслаивание, демонстрирует, что континенты медленно отслаиваются снизу, вдали от своих тектонических границ.

В течение десятилетий геологи были озадачены океаническими островами, такими как остров Рождества на северо-востоке Индийского океана. Эти острова показывают высокий уровень "обогащенных" элементов – материалов, которые чаще всего встречаются на континентах.

Исходя из этого есть версия, что континенты раскалываются не только на поверхности. Ученые предположили, что они также отслаиваются на глубине от 150 до 200 км.

Поскольку континенты растягиваются тектоническими силами, вдоль основания континента проносится медленная "мантийная волна". Эта волна постепенно срывает обломки породы с глубокого основания континента. Эти континентальные фрагменты затем смещаются в сторону в океаническую мантию, иногда преодолевая расстояние более 1000 км.

Распад континентов – это "эффект домино", который инициирует долговременные возмущения глубоко в недрах Земли, связывая судьбу континентальных корней с неожиданной геологической активностью во всем мире.

