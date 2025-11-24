Неожиданные психологические причины неверности выявили эксперты из Турции

Специалисты Стамбульского университета Коч проанализировали данные 280 участников в возрасте от 18 до 30 лет, состоявших в отношениях дольше года, чтобы понять, какие факторы усиливают готовность к измене, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, около половины участников рассказали, что хотя бы один из родителей был неверным в браке (чаще всего речь шла об отцах). Узнавали об этом опрошенные в основном в подростковом возрасте – примерно в 13 лет, когда формируется собственное представление о доверии и романтической привязанности. Те, кто сталкивался с подобным опытом, демонстрировали более высокие намерения изменить партнеру. Авторы предполагают, что этот механизм может отражать межпоколенческую передачу моделей поведения: ранний опыт предательства делает измену более "нормализованной" и подрывает базовое доверие.

Также сообщается, что участники, которые уже обманывали партнеров ранее, значительно чаще сообщали о готовности сделать это снова. При этом пережитая измена со стороны бывшего партнера не увеличивала склонность к неверности, что, по мнению ученых, подчеркивает важность собственных решений, а не только травматического опыта.

Кроме того, были изучены и люди с выраженной избегающей привязанностью – те, кто избегает эмоциональной близости и стремится сохранять независимость – чаще демонстрировали намерение изменить. Эксперты считают, что измена в таких случаях воспринимается как способ держать дистанцию и не позволять партнеру "слишком приблизиться". Напротив, тревожная привязанность, связанная со страхом быть покинутым, значимой связи с намерениями к измене в этой выборке не показала.

Отмечается, что интимность в отношениях выступила защитным фактором. Высокий уровень эмоциональной и сексуальной близости снижал вероятность того, что человек будет задумываться о романе на стороне. Там, где потребности в близости удовлетворены, мотивация искать подтверждение собственной значимости вне пары уменьшается.

По данным издания, мужчины в некоторых моделях демонстрировали более высокие намерения к измене, чем женщины, однако после учета других переменных – привязанности, семейного опыта и истории отношений – влияние пола ослабевало.

Эксперты уверены, что опыт семейного предательства или прошлые собственные ошибки не определяют судьбу отношений. По их словам, ключевую роль играет качество близости в паре: именно эмоциональная открытость, честный разговор о потребностях и понимание друг друга помогают снижать риски и формировать устойчивые, доверительные связи.

