Почему телефон может довести семью до развода, рассказали ученые

Фаббинг – ситуация, когда партнер уделяет больше внимания смартфону, чем живому общению, – снижает удовлетворенность отношениями и усиливает негативные эмоции, сообщает Zakon.kz.

Особенно сильно от этого страдают люди с тревожным типом привязанности. Такие данные получили ученые из международной команды, которые провели соответствующее исследование. Работа опубликована в журнале Journal of Personality.

"Исследователи проанализировали данные 196 взрослых, состоящих в отношениях не менее полугода. В течение десяти дней участники вели онлайн-дневники, где фиксировали, насколько часто партнер отвлекался на телефон, а также свое настроение, самооценку и реакции на подобные ситуации", – говорится в публикации.

Результаты показали: в те дни, когда люди чаще сталкивались с фаббингом, они чувствовали больше злости и тревоги, а уровень удовлетворенности отношениями падал. При этом участники с высоким уровнем тревожной привязанности сильнее других испытывали падение самооценки и признаки депрессии. Они чаще отвечали на игнорирование "зеркальным" поведением – сами брали телефон, стремясь вызвать одобрение или поддержку со стороны.

"Люди, которым особенно важно внимание партнера, реагировали на фаббинг сильнее: чувствовали себя отвергнутыми, были более раздражительными и чаще пытались отомстить, демонстративно уходя в телефон", – объяснила автор работы, доцент Клэр Харт.

Интересно, что даже люди с избегающим типом привязанности, обычно стремящиеся к дистанции в отношениях, во время фаббинга чаще отмечали желание получить внимание. Это, по мнению исследователей, указывает на универсальность потребности во внимании, даже если в обычных условиях человек ее скрывает.

Ученые поясняют, что смартфоны стали неотъемлемой частью повседневности, но именно из-за этого важно понимать, когда их использование разрушает эмоциональную связь в паре. В будущем ученые планируют исследовать физиологические реакции на фаббинг – например, изменения сердечного ритма и уровня стресса.

Ранее эксперты рассказали про функции смартфонов, которые тайно следят за вами, и как при желании взять их под контроль.