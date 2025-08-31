#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
Советы

Почему телефон может довести семью до развода, рассказали ученые

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2025 10:57 Фото: pexels
Фаббинг – ситуация, когда партнер уделяет больше внимания смартфону, чем живому общению, – снижает удовлетворенность отношениями и усиливает негативные эмоции, сообщает Zakon.kz.

Особенно сильно от этого страдают люди с тревожным типом привязанности. Такие данные получили ученые из международной команды, которые провели соответствующее исследование. Работа опубликована в журнале Journal of Personality.

"Исследователи проанализировали данные 196 взрослых, состоящих в отношениях не менее полугода. В течение десяти дней участники вели онлайн-дневники, где фиксировали, насколько часто партнер отвлекался на телефон, а также свое настроение, самооценку и реакции на подобные ситуации", – говорится в публикации.

Результаты показали: в те дни, когда люди чаще сталкивались с фаббингом, они чувствовали больше злости и тревоги, а уровень удовлетворенности отношениями падал. При этом участники с высоким уровнем тревожной привязанности сильнее других испытывали падение самооценки и признаки депрессии. Они чаще отвечали на игнорирование "зеркальным" поведением – сами брали телефон, стремясь вызвать одобрение или поддержку со стороны.

"Люди, которым особенно важно внимание партнера, реагировали на фаббинг сильнее: чувствовали себя отвергнутыми, были более раздражительными и чаще пытались отомстить, демонстративно уходя в телефон", – объяснила автор работы, доцент Клэр Харт.

Интересно, что даже люди с избегающим типом привязанности, обычно стремящиеся к дистанции в отношениях, во время фаббинга чаще отмечали желание получить внимание. Это, по мнению исследователей, указывает на универсальность потребности во внимании, даже если в обычных условиях человек ее скрывает.

Ученые поясняют, что смартфоны стали неотъемлемой частью повседневности, но именно из-за этого важно понимать, когда их использование разрушает эмоциональную связь в паре. В будущем ученые планируют исследовать физиологические реакции на фаббинг – например, изменения сердечного ритма и уровня стресса.

Ранее эксперты рассказали про функции смартфонов, которые тайно следят за вами, и как при желании взять их под контроль.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Советы
09:35, Сегодня
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Астрологи назвали четыре знака зодиака, обладающие суперсилой убеждения
Советы
01:59, 31 августа 2025
Астрологи назвали четыре знака зодиака, обладающие суперсилой убеждения
Названы три знака зодиака, которые не любят показывать свои эмоции
Советы
00:27, 31 августа 2025
Названы три знака зодиака, которые не любят показывать свои эмоции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: