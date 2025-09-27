"Серьезная проблема для общества": эксперты выявили резкий спад интереса к чтению

Специалисты Университета Флориды и Университетского колледжа Лондона проанализировали данные масштабного опроса и пришли к выводу, что за последние 20 лет число американцев, ежедневно читающих для удовольствия, снизилось почти в два раза, сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал iScience, опрос был о распределении времени, который проводит Бюро переписи населения США. В выборку вошли более 236 тыс. человек в возрасте от 15 лет и старше за период с 2003 по 2023 год. Оказалось, что если в начале 2000-ых около 27% респондентов ежедневно уделяли время книгам, журналам или электронным изданиям, то к 2023 году – лишь 16%.

"Это не временное колебание, а устойчивое сокращение примерно на 3% в год", – отметила соавтор статьи Джилл Сонке из Университета Флориды.

Согласно данным издания, те, кто продолжает читать, стали посвящать занятию чуть больше времени: среднее значение выросло с 1 часа 23 минут до 1 часа 37 минут в день. Исследователи называют это "поляризацией": одни группы населения читают больше, тогда как многие вовсе отказались от чтения.

Эксперты предполагают, что спад интереса с цифровыми развлечениями, ограниченным доступом к библиотекам, а также снижением свободного времени из-за экономических и социальных факторов.

Специалисты подчеркивают, что чтение – это не только культурная ценность, но и фактор общественного здоровья. Они утверждают, что чтение улучшает когнитивные навыки, снижает стресс и способствует долголетию.

"Потеря такой простой и доступной практики – серьезная проблема для общества", – заключила профессор Университетского колледжа Лондона Дэйзи Фанкур.

