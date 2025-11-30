#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Ученые провели эксперимент с беременной женщиной и выявили "эффект Бэтмена"

Бэтмен, костюм, герой, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 03:59 Фото: pexels
Итальянские психологи провели необычный эксперимент, показавший, что неожиданные события значительно повышают уровень "просоциального" поведения – то есть готовность помогать незнакомцам, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликованы в журнале Mental Health Research.

Эксперимент возглавил Франческо Пагнини из Католического университета Святого Сердца в Милане. Он проверил, как разрушение повседневной рутины влияет на альтруизм. Участники эксперимента – обычные пассажиры миланского метро – стали частью квази-экспериментального полевого исследования, которое длилось с июля 2024 года.

Новый научный эксперимент показал, как присутствие человека в костюме Темного рыцаря (Бэтмена) влияет на поведение толпы.

В рамках эксперимента молодая женщина, которая имитировала беременность с помощью накладного живота, садилась в переполненный вагон вместе с наблюдателем. Лишь в 37,66% случаев другие пассажиры предлагали ей сидячее место.

Ситуация кардинально менялась, когда в эксперимент добавляли "Бэтмена" – актера в соответствующем костюме, хотя и без маски (по этическим соображениям – объяснили ученые). Темный рыцарь заходил в вагон через другую дверь, чтобы никто не догадался, что он в одной компании с "беременной". И вот при таком сценарии в 67,21% случаев пассажиры мгновенно предлагали место женщине.

При дальнейшем опросе 44% уступивших место утверждали, что якобы вообще не заметили Бэтмена. И даже те, кто признали, что видели актера, не связывали свои действия с супергероем.

"Исследование предоставляет доказательства того, что неожиданные события, такие как присутствие человека, одетого как Бэтмен, могут значительно усилить просоциальное поведение в реальных условиях. Такой "эффект Бэтмена" подтверждает гипотезу о том, что нарушение распорядка дня могут повысить осознание окружения и повысить чувствительность к потребностям других, что в конечном итоге способствует просоциальным действиям", – уверены авторы исследования.

Ранее стало известно. что казахстанские ученые помогли переписать мировую историю собак.

Аксинья Титова
