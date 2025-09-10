Эксперимент с мышами привел ученых к неожиданному выводу о "заражении" агрессией

Нейробиологи Медицинской школы Южного университета провели эксперимент и пришли к выводу, что наблюдение за агрессивным поведением может повышать склонность к насилию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет JNeurosci, ученые поместили самцов мышей в отсек, из которого они наблюдали, как знакомые или незнакомые особи нападали на других. Оказалось, что наблюдение за агрессией знакомых усиливало враждебность и конфликтность у наблюдателей, тогда как поведение незнакомцев подобного эффекта не вызывало.

Специалисты считают, что социальные связи играют ключевую роль в "заражении" агрессией. Механизм этого явления исследователи связали с активностью определенной группы нейронов в миндалевидном теле – области мозга, отвечающей за агрессивное поведение. Нейроны активировались только тогда, когда мыши видели агрессию знакомых особей.

"Результаты эксперимента помогают лучше понять, как социальная среда и наблюдение за поведением других могут влиять на развитие агрессивных реакций, что имеет значение и для изучения человеческой психологии", – заключили авторы работы.

По мнению экспертов, развитие склонности к насилию у людей, по крайней мере у мужчин, может работать схожим образом.

