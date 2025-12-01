#АЭС в Казахстане
Общество

В Ботсаду Алматы нашли редкий "ведьмин орех"

Гамамелис виргинский, растение, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 09:52 Фото: pexels
Администрация Главного ботанического сада (ГБС) Алматы решила познакомить аудиторию с удивительным растением, которое опровергает правило, что они цветут только весной, сообщает Zakon.kz.

Гамамелис виргинский цветет с сентября по декабрь. За необычно позднее цветение его нередко называют "ведьмин орех" или "волшебный орешник".

Гамамелис виргинский (Hamamelis virginiana) – кустарник или небольшое дерево из семейства гамамелисовых, происходящее с атлантического побережья Северной Америки. Осенью, когда большинство растений уже готовится к зиме, на его ветках распускаются желтые цветки с тонкими, закрученными лепестками, напоминающими солнечные лучи.

Стоит уточнить, что это не только красивое, но и ценное лекарственное растение.

К примеру, с древних времен индейцы использовали его листья как кровоостанавливающее и ранозаживляющее средство.

На сегодняшний день экстракты гамамелиса широко применяются в фармацевтике и косметологии – они обладают противовоспалительным, антисептическим и успокаивающим действием, а также помогают ухаживать за чувствительной и проблемной кожей.

В Главном ботаническом саду Алматы гамамелис виргинский выращивается с 1955 года.

14 октября 2025 года мы рассказывали, что новый режим работы Ботсада вызвал недовольство горожан.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
