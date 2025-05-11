Во льдах Гренландии "оттаял" древний вирус
Результаты исследования опубликовали в научном журнале Microbiome.
Исследователи изучали образцы темного льда, красного снега и криоконита (органо-минерального осадка), собранные с поверхности гренландского ледникового щита. Вирусы были найдены не в глубинных слоях, а на поверхности ледников, где они уже взаимодействовали с микроводорослями.
Особое внимание специалистов привлек вирус Pandoravirus yedoma, который после разморозки оказался способным инфицировать амеб. Его размеры достигают одного микрометра, а геном насчитывает около 2,5 миллионов нуклеотидов, что делает его одним из крупнейших известных вирусов на Земле.
Ранее считалось, что подобные вирусы могут выживать лишь в сибирской вечной мерзлоте или глубоких океанических отложениях. Новое открытие расширяет границы возможной среды их обитания.
Ускоренное таяние ледников и вечной мерзлоты на фоне глобального потепления может привести к высвобождению других микроорганизмов. В условиях отсутствия иммунитета к таким патогенам существует риск появления новых инфекционных угроз.
Ранее ученые открыли новое морское существо.