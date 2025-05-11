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Наука и технологии

Во льдах Гренландии "оттаял" древний вирус

Снег, айсберг, база, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 03:59 Фото: pexels
Датские ученые из Орхусского университета обнаружили в ледяных кернах Гренландии жизнеспособные гигантские вирусы возрастом около 48 500 лет, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования опубликовали в научном журнале Microbiome.

Исследователи изучали образцы темного льда, красного снега и криоконита (органо-минерального осадка), собранные с поверхности гренландского ледникового щита. Вирусы были найдены не в глубинных слоях, а на поверхности ледников, где они уже взаимодействовали с микроводорослями.

Особое внимание специалистов привлек вирус Pandoravirus yedoma, который после разморозки оказался способным инфицировать амеб. Его размеры достигают одного микрометра, а геном насчитывает около 2,5 миллионов нуклеотидов, что делает его одним из крупнейших известных вирусов на Земле.

Ранее считалось, что подобные вирусы могут выживать лишь в сибирской вечной мерзлоте или глубоких океанических отложениях. Новое открытие расширяет границы возможной среды их обитания.

Ускоренное таяние ледников и вечной мерзлоты на фоне глобального потепления может привести к высвобождению других микроорганизмов. В условиях отсутствия иммунитета к таким патогенам существует риск появления новых инфекционных угроз.

Ранее ученые открыли новое морское существо.

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Аксинья Титова
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