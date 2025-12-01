Чем опасны бессонница и апноэ для женщин

Ученые провели исследование, в котором поучаствовали 110 человек в возрасте 65-83 лет с подтвержденным апноэ сна и бессонницей и выяснили, что у пожилых женщин с таким нарушением дыхания и плохим сном вербальная память хуже, чем у других, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Journal of Clinical Sleep Medicine, сочетание двух нарушений сна "стирает" традиционное преимущество женщин в словесной памяти и может указывать на недооцененный путь к когнитивному ухудшению и повышенному риску деменции.

Отмечается, что среди испытуемых 37% также имели симптомы хронической бессонницы, и именно у женщин эта комбинация связана со снижением памяти – даже после учета возраста, образования, веса и тяжести апноэ. По словам экспертов, у женщин с COMISA отмечено меньшее количество сна в фазе быстрого движения глаз, что может объяснять повышенную чувствительность мозга к нарушениям сна.

Согласно данным издания, женщины чаще сталкиваются с бессонницей и реже получают диагноз "апноэ сна", поэтому ранняя диагностика и лечение COMISA могут стать важным шагом в уменьшению риска когнитивного снижения и болезни Альцгеймера.

