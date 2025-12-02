Солнечная вспышка пробила атмосферу: радиация в небе поднялась до опасного уровня

Новые датчики космической радиации, созданные Центром космических исследований Университета Суррея, впервые протестированы в реальных условиях и зафиксировали самый мощный радиационный всплеск в авиационных высотах за почти 20 лет, сообщает Zakon.kz.

11 ноября 2025 года на Солнце произошла вспышка класса X5, ставшая причиной редкого события – поток частиц был настолько сильным, что его зарегистрировали даже на поверхности Земли. Уже через час после начала штормовой активности метеослужбы Великобритании и Нидерландов подняли в стратосферу зонды с новыми датчиками, чтобы получить трехмерную картину происходящего – от высоты пассажирских самолетов до уровня бизнес-джетов и сверхзвуковых лайнеров.

Предварительные данные показали: на высоте около 12 км радиационный фон вырос почти в десять раз, что стало рекордом с 2006 года. Для людей на борту опасности не было, однако ученые предупреждают – более мощные события могут угрожать электронике. В момент пика шторм мог вызвать до 60 ошибок в памяти бортовых компьютеров на каждый гигабайт.

"Это самый сильный GLE-эпизод со времен декабря 2006-го. Наши датчики показали, насколько резко меняются условия на высотах, где летают самолеты. История подсказывает: возможны всплески куда масштабнее – и нужно быть готовыми", – заявил профессор Клайв Дайер.

Хотя Солнце в последние годы было относительно спокойным, всплеск 11 ноября составил лишь около 2% от рекордного события 1956 года, которое могло бы дать самолетам дозу в сотни раз выше нормы.

Датчики Университета Суррея – часть крупного проекта НАТО и европейских метеослужб по мониторингу космической погоды. Они способны работать на высоте до 30 км, выдерживать морозы до –70 °C и передавать данные о радиационных уровнях в реальном времени.

Полученные измерения помогут обновить модели прогнозирования космической погоды, которые используют авиационные службы. В ближайшие годы планируется серия новых запусков.

"Солнечные события непредсказуемы. Именно поэтому так важно фиксировать все, что происходит. Эти данные впервые дали нам объемное понимание распределения радиации в воздушном пространстве – важный шаг для повышения безопасности полетов" подчеркнул директор Центра, профессор Кит Райден.

Ранее сообщалось, что на Солнце образовалась группа пятен, которая стала второй по размеру за последние 10 лет.

