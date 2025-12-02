#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Солнечная вспышка пробила атмосферу: радиация в небе поднялась до опасного уровня

Солнце, вспышка, радиация , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 00:40 Фото: pixabay
Новые датчики космической радиации, созданные Центром космических исследований Университета Суррея, впервые протестированы в реальных условиях и зафиксировали самый мощный радиационный всплеск в авиационных высотах за почти 20 лет, сообщает Zakon.kz.

11 ноября 2025 года на Солнце произошла вспышка класса X5, ставшая причиной редкого события – поток частиц был настолько сильным, что его зарегистрировали даже на поверхности Земли. Уже через час после начала штормовой активности метеослужбы Великобритании и Нидерландов подняли в стратосферу зонды с новыми датчиками, чтобы получить трехмерную картину происходящего – от высоты пассажирских самолетов до уровня бизнес-джетов и сверхзвуковых лайнеров.

Предварительные данные показали: на высоте около 12 км радиационный фон вырос почти в десять раз, что стало рекордом с 2006 года. Для людей на борту опасности не было, однако ученые предупреждают – более мощные события могут угрожать электронике. В момент пика шторм мог вызвать до 60 ошибок в памяти бортовых компьютеров на каждый гигабайт.

"Это самый сильный GLE-эпизод со времен декабря 2006-го. Наши датчики показали, насколько резко меняются условия на высотах, где летают самолеты. История подсказывает: возможны всплески куда масштабнее – и нужно быть готовыми", – заявил профессор Клайв Дайер.

Хотя Солнце в последние годы было относительно спокойным, всплеск 11 ноября составил лишь около 2% от рекордного события 1956 года, которое могло бы дать самолетам дозу в сотни раз выше нормы.

Датчики Университета Суррея – часть крупного проекта НАТО и европейских метеослужб по мониторингу космической погоды. Они способны работать на высоте до 30 км, выдерживать морозы до –70 °C и передавать данные о радиационных уровнях в реальном времени.

Полученные измерения помогут обновить модели прогнозирования космической погоды, которые используют авиационные службы. В ближайшие годы планируется серия новых запусков.

"Солнечные события непредсказуемы. Именно поэтому так важно фиксировать все, что происходит. Эти данные впервые дали нам объемное понимание распределения радиации в воздушном пространстве – важный шаг для повышения безопасности полетов" подчеркнул директор Центра, профессор Кит Райден.

Ранее сообщалось, что на Солнце образовалась группа пятен, которая стала второй по размеру за последние 10 лет.

Диана Абдуллаева
