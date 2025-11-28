Пищевой детектив: как отличить реальную пользу пробиотиков и пребиотиков от маркетинга

Пребиотики и пробиотики давно стали героями реклам и аптечных полок. Но чем больше мы слышим о полезных бактериях и идеальной микрофлоре, тем сложнее понять, где действительно польза, а где удачный рекламный слоган. Zakon.kz решил разобраться в данной теме и поговорил с нутрициологом.

Давайте сначала разберемся, чем пробиотики отличаются от пребиотиков.

Пробиотики – это живые бактерии, которые должны помогать кишечнику работать лучше. А пребиотики – их еда, то, что создает комфортные условия для микробов. Согласитесь, звучит разумно. Дайте бактериям правильное питание, и организм скажет спасибо. Но реальность куда тоньше. Мы поговорили с диетологом-нутрициологом Гульвирой Ибраевой, которая рассказала нам, как они влияют на желудочно-кишечный тракт:

"Пробиотики часто назначают во время диеты, после операции или после интенсивных процедур очищения. В тех случаях, когда важно восстановить микрофлору кишечника и нормальную работу ЖКТ. Без здоровой бактериальной среды организм работает хуже, замедляется пищеварение, могут нарушаться обменные процессы, снижается общее самочувствие. Поэтому полезные бактерии играют важную роль в поддержании метаболизма, пищеварения и общего состояния здоровья", – поясняет нутрициолог.

Пробиотики действительно могут быть полезны, но важно понимать, в каких конкретных ситуациях. Например, при приеме определенных антибиотиков или при некоторых видах расстройства пищеварения они необходимы, чтобы привести в норму организм или стабилизировать ситуацию. И важно определять и понимать, какой именно штамм бактерий используется. Чтобы было проще, представьте, что вы выбираете специалиста по ремонту, один чинит стиральные машины, другой кладет кафель, и вы отдаете себе отчет, что взаимозаменяемыми они быть не могут.

Однако на упаковках пробиотиков чаще всего пишут просто "миллиарды полезных бактерий", без указания, что именно они "умеют". Для покупателя это выглядит впечатляюще, но, по сути, мало что значит.

"На самом деле все проще, чем кажется. Один из самых базовых и давно проверенных вариантов – инулин. Его еще со времен советской медицины рекомендуют как эффективный пребиотик, и он действительно работает. Поэтому первое, на что стоит посмотреть, есть ли инулин в составе. Чистый инулин обычно стоит недорого и продается практически в любой аптеке. Второй момент – внимательно смотреть на упаковку и на количество действующего вещества. Часто производители увеличивают общий вес упаковки, создавая впечатление "много продукта", но при этом реального пребиотика там может быть совсем немного. Это как раз и есть тот самый маркетинговый прием. Хороший пребиотик – это концентрация действующего компонента", – объясняет нутрициолог.

Пребиотики – это пищевые волокна, которые есть в овощах, фруктах, бобовых, овсянке, то есть в самой обычной еде. Если рацион достаточно разнообразный, организм получает их естественным образом.

"Получить пребиотики из обычной еды совершенно реально. Это овсянка, бананы, особенно недозрелые, топинамбур, любые бобовые, чечевица, фасоль, и даже обычная гречка. Все это естественные источники пребиотиков, которыми можно и нужно пользоваться в повседневном рационе", – поясняет врач.

Но маркетинг заставляет нас верить, что без баночки порошка или сиропа микрофлора буквально страдает. Хотя чаще всего достаточно добавить на тарелку немного овощей, и это будет не хуже, а иногда и полезнее. Но если мы все же прибегаем к аптечным препаратам, то почему же одни пробиотики работают, а другие нет?

Часто дело не в самом препарате, а в том, что человек просто не получает достаточного количества пребиотиков. Пробиотики – это живые бактерии, но им нужно где-то жить и чем-то питаться. Если пребиотиков в рационе мало, бактерии просто не приживаются. Особенно это важно после болезней или в период восстановления микрофлоры кишечника: без так называемой еды полезные бактерии не смогут удержаться и выполнить свою работу.

"Я обычно объясняю это на простом примере, пробиотики как временно вызванный полицейский. Он пришел, навел порядок и ушел. Но если нет условий для дальнейшего порядка, все снова возвращается на круги своя. То же самое и с кишечником. Вы выпили курс пробиотиков и стало немного лучше, но без пребиотиков эффект держится недолго. Поэтому важно понимать, что пробиотики и пребиотики работают только в паре. И нередко причина того, что пробиотики не помогают, заключается просто в нехватке пребиотиков в рационе", – Гульвира Ибраева.

Однако самый надежный путь тот, который проходит через тарелку, а не через баночку. Пробиотики прекрасно могут поступать в организм вместе с самыми обычными продуктами, и иногда именно они работают лучше любых добавок:

Йогурты.

Кефир.

Простокваша.

Некоторые виды сыров.

Творог.

Ряженка.

Квашеная капуста.

Кимчи.

Соленые огурцы без уксуса.

"Как нутрициолог я всегда рекомендую начинать с еды. Квашеная капуста – это натуральный пробиотик. Поэтому, когда я составляю меню для пациента, капуста почти всегда присутствует: заменить ее аптечными препаратами невозможно, это совсем не то же самое. Конечно, пробиотики есть и в аптеке, и в составе современных БАДов – они действительно распространены. Но все же первыми должны быть естественные источники из рациона", – рассказывает врач.

Когда говорят о здоровье кишечника, многие вспоминают пробиотики, но мало кто задумывается о том, что именно обеспечивает им правильные условия. Эту роль и берут на себя пребиотики. Они то, на чем держится весь микробиом.

"Пребиотиков много в бананах, особенно в недозрелых, там действительно высокий уровень пребиотических веществ. К пребиотикам также относят практически все виды клетчатки. Она сама по себе в организме не переваривается, но служит отличной пищей для полезных микробов, которые активно ее используют и благодаря этому лучше работают", – резюмирует врач.

Поэтому, если отбросить весь маркетинговый шум, вывод получается такой: пробиотики и пребиотики – не волшебные помощники и не спасатели на все случаи жизни, а всего лишь инструменты, уместные при определенных условиях.

Можно тратить деньги на добавки, искать "идеальные" штаммы и верить яркой упаковке. Но кишечник, как и любой живой организм, ценит простоту и честность. Он не нуждается в модных баночках, пафосных названиях и сложных формулах.

Все, что ему нужно, – настоящая еда: овощи, фрукты, квашеная капуста, живой йогурт, немного клетчатки. Именно это создает условия, при которых полезные бактерии размножаются и работают в полную силу.