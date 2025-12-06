#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Редкое фото Мекки из космоса покоряет интернет

Фото Мекки, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 08:18 Фото: Instagram/astro_pettit
Удивительная фотография Мекки, сделанная с борта Международной космической станции, произвела небывалый фурор в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

На фото священная Кааба выделяется ярким пятном, заметным даже с высоты 400 км над Землей. Этот кадр опубликовал в начале декабря в своих соцсетях астронавт NASA Дон Петтит, недавно вернувшийся с МКС.

"Орбитальный вид Мекки, Саудовская Аравия. Яркая точка в центре – это Кааба, главная святыня ислама, видимая даже из космоса", – подписал он свой исторический снимок.

Фото моментально разлетелось по Сети, вызывая восхищение и восторг пользователей по всему миру.

5 декабря айсберг А23а перестал быть крупнейшим в мире.

Фото Алия Абди
Алия Абди
