Редкое фото Мекки из космоса покоряет интернет

Удивительная фотография Мекки, сделанная с борта Международной космической станции, произвела небывалый фурор в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

На фото священная Кааба выделяется ярким пятном, заметным даже с высоты 400 км над Землей. Этот кадр опубликовал в начале декабря в своих соцсетях астронавт NASA Дон Петтит, недавно вернувшийся с МКС.

"Орбитальный вид Мекки, Саудовская Аравия. Яркая точка в центре – это Кааба, главная святыня ислама, видимая даже из космоса", – подписал он свой исторический снимок.

Orbital views of Mecca, Saudi Arabia. The bright spot in the center is the Kaaba, Islam's holiest site, visible even from space. pic.twitter.com/yLSOnboOZC — Don Pettit (@astro_Pettit) December 1, 2025

Фото моментально разлетелось по Сети, вызывая восхищение и восторг пользователей по всему миру.

