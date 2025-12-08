Ученые пугают человечество жутким прогнозом о конце света

Новое исследование ученых из Бристольского университета предупреждает о возможном массовом вымирании людей и других млекопитающих из-за экстремальной жары, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Earth.com, это вероятно, если в будущем континенты Земли сольются в один суперконтинент под названием Пангея Ультима.

По прогнозам, будущий суперконтинент значительно ухудшит климат: ограниченное влияние океана, более сильное солнечное излучение и повышенный уровень CO2 создадут "тройной удар", который приведет к температурам от 40 до 70°C.

В таких условиях люди и млекопитающие не смогут эффективно охлаждать свои тела и выживание станет почти невозможным.

Исследование, опубликованное в Nature Geoscience, показывает, что только 8-16% суши могут остаться в пределах допустимого для жизни диапазона температур, а засуха и ограниченные источники воды еще больше затрудняют выживание. Ученые отмечают, что даже сегодня уже ощущается негативное влияние повышения температуры на урожай, энергетику и здоровье человека.

История Земли показывает, что вымирания из-за климатических катастроф уже повторялись: пермско-триасовое, триасово-юрское и мелово-палеогеновое вымирания уничтожили от 50% до 90% видов.

Сегодняшние исследования напоминают, что контроль выбросов и адаптация к климатическим изменениям могут предотвратить краткосрочные катастрофы и подготовить планету к будущим испытаниям.

