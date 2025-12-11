Люди попали в конец рейтинга моногамных млекопитающих: они между бобрами и гиббонами
Люди находятся между бобрами и белорукими гиббонами. Об этом говорится в научной статье эволюционного антрополога из Великобритании Марка Дибла, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society.
"Люди уверенно входят в высшую группу моногамных видов. При этом подавляющее большинство млекопитающих демонстрирует значительно более свободный подход к выбору партнеров для спаривания", – заявил эволюционный антрополог доктор Марк Дайбл.
В основе методологии лежал анализ генетической информации, полученной из исследований различных животных и человеческих популяций. Ученый рассчитал для каждого вида долю полнородных и неполнородных сиблингов – братьев и сестер.
Средняя доля полнородных сиблингов у людей составила 66%. Бобры показали результат в 72%, сурикаты – 60%. Такие виды, как горные гориллы, шимпанзе и афалины, оказались в нижней части рейтинга с показателями от 4% до 6%. Шотландская овца соэй заняла последнее место.
"В отличие от животных, образующих пары на всю жизнь, человеческие отношения часто поддерживаются религиозными нормами и социальным давлением", – отметил профессор эволюционной психологии Оксфордского университета Робин Данбар.
Таким образом, в топ-10 рейтинга вошли:
- калифорнийская оленья мышь (100%);
- африканская дикая собака (85%);
- дамаралендский крот (79,5%);
- усатый тамарин (77,6%);
- эфиопский волк (76,5%);
- евразийский бобр (72,9%);
- человек (66%);
- белорукий гиббон (63,5%);
- сурикат (59,9%);
- серый волк (46,2%).
