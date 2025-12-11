#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
518.39
603.09
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-12°
$
518.39
603.09
6.68
Наука и технологии

Люди попали в конец рейтинга моногамных млекопитающих: они между бобрами и гиббонами

Рейтинг моногамных млекопитающих, фото - Новости Zakon.kz от 11.12.2025 05:50 Фото: pixabay
Человек оказался на седьмом месте в списке из 35 видов млекопитающих, составленном по степени приверженности моногамным отношениям, сообщает Zakon.kz.

Люди находятся между бобрами и белорукими гиббонами. Об этом говорится в научной статье эволюционного антрополога из Великобритании Марка Дибла, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society.

"Люди уверенно входят в высшую группу моногамных видов. При этом подавляющее большинство млекопитающих демонстрирует значительно более свободный подход к выбору партнеров для спаривания", – заявил эволюционный антрополог доктор Марк Дайбл.

В основе методологии лежал анализ генетической информации, полученной из исследований различных животных и человеческих популяций. Ученый рассчитал для каждого вида долю полнородных и неполнородных сиблингов – братьев и сестер.

Средняя доля полнородных сиблингов у людей составила 66%. Бобры показали результат в 72%, сурикаты – 60%. Такие виды, как горные гориллы, шимпанзе и афалины, оказались в нижней части рейтинга с показателями от 4% до 6%. Шотландская овца соэй заняла последнее место.

"В отличие от животных, образующих пары на всю жизнь, человеческие отношения часто поддерживаются религиозными нормами и социальным давлением", – отметил профессор эволюционной психологии Оксфордского университета Робин Данбар.

Таким образом, в топ-10 рейтинга вошли:

  • калифорнийская оленья мышь (100%);
  • африканская дикая собака (85%);
  • дамаралендский крот (79,5%);
  • усатый тамарин (77,6%);
  • эфиопский волк (76,5%);
  • евразийский бобр (72,9%);
  • человек (66%);
  • белорукий гиббон (63,5%);
  • сурикат (59,9%);
  • серый волк (46,2%).

Накануне стали известны победители конкурса фотографий диких животных.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Караганда попала в мировой рейтинг с самым грязным воздухом
03:47, 15 марта 2023
Караганда попала в мировой рейтинг с самым грязным воздухом
Видео с одним из странных млекопитающих опубликовал зоопарк Шымкента
11:03, 10 октября 2023
Видео с одним из странных млекопитающих опубликовал зоопарк Шымкента
Казахстан вошел в десятку рейтинга FIFA
03:10, 27 января 2023
Казахстан вошел в десятку рейтинга FIFA
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: