Люди попали в конец рейтинга моногамных млекопитающих: они между бобрами и гиббонами

Человек оказался на седьмом месте в списке из 35 видов млекопитающих, составленном по степени приверженности моногамным отношениям, сообщает Zakon.kz.

Люди находятся между бобрами и белорукими гиббонами. Об этом говорится в научной статье эволюционного антрополога из Великобритании Марка Дибла, опубликованной в журнале Proceedings of the Royal Society.

"Люди уверенно входят в высшую группу моногамных видов. При этом подавляющее большинство млекопитающих демонстрирует значительно более свободный подход к выбору партнеров для спаривания", – заявил эволюционный антрополог доктор Марк Дайбл.

В основе методологии лежал анализ генетической информации, полученной из исследований различных животных и человеческих популяций. Ученый рассчитал для каждого вида долю полнородных и неполнородных сиблингов – братьев и сестер.

Средняя доля полнородных сиблингов у людей составила 66%. Бобры показали результат в 72%, сурикаты – 60%. Такие виды, как горные гориллы, шимпанзе и афалины, оказались в нижней части рейтинга с показателями от 4% до 6%. Шотландская овца соэй заняла последнее место.

"В отличие от животных, образующих пары на всю жизнь, человеческие отношения часто поддерживаются религиозными нормами и социальным давлением", – отметил профессор эволюционной психологии Оксфордского университета Робин Данбар.

Таким образом, в топ-10 рейтинга вошли:

калифорнийская оленья мышь (100%);

африканская дикая собака (85%);

дамаралендский крот (79,5%);

усатый тамарин (77,6%);

эфиопский волк (76,5%);

евразийский бобр (72,9%);

человек (66%);

белорукий гиббон (63,5%);

сурикат (59,9%);

серый волк (46,2%).

