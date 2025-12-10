Кунг-фу горилла победила в конкурсе фотографий 2025 года

Фото гориллы в национальном парке Вирунга стало лучшей фотографией животных в уходящем году, сообщает Zakon.kz.

В конкурсе фотографий Nikon Comedy Wildlife Awards приняли участие снимки игривых лисиц, заходящей на посадку гагары и других представителей фауны.

Фото: comedywildlifephoto

И все же оргкомитет конкурса опубликовал результаты 2025 года. Главный приз получил фотограф Марк Мет Кон за снимок гориллы в национальном парке Вирунга, расположенном в Восточной Африке.

Фото: comedywildlifephoto

Со слов фотографа его команда провела четыре незабываемых дня, путешествуя по туманным горам Вирунга в поисках семейств горилл, которые обитают в этих горах. И вот в один из дней они встретили большую группу, известную как семья Амахоро.

"Они собрались на лесной поляне, где взрослые спокойно искали пищу, а молодые с энтузиазмом играли. Один молодой самец особенно хотел продемонстрировать свои акробатические навыки: он кружился, кувыркался и высоко поднимал ноги. Наблюдать за его выступлением было чистым удовольствием, и я очень рад, что мне удалось запечатлеть его игривый дух на этом снимке", – рассказал победитель конкурсной фотографии.

