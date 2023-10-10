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Видео с одним из странных млекопитающих опубликовал зоопарк Шымкента

Видео с одним из странных млекопитающих опубликовал зоопарк Шымкента Фото: Instagram/shymkentzoo
10 октября 2023 года администрация зоопарка Шымкента обратилась к жителям и гостям мегаполиса, которых пригласила посмотреть на одного из самых древних и странных млекопитающих, сообщает Zakon.kz.

На странице Шымкентского зоопарка в Instagram появилось видео с броненосцем, которого ранее зоологи считали родственником черепах из-за жесткого панциря, похожего на броню.

"В настоящее время это животное находится на грани исчезновения. В нашем зоопарке броненосец впервые появился в 2019 году, привезли его из Московского зоопарка. Малыш по кличке Буйабес. Если хотите увидеть такое необычное животное, ждем вас в павильоне "Ночной мир" в Шымкентском зоопарке!"Администрация зоопарка Шымкента

Как отмечается под публикацией, из всех животных мира броненосцев можно назвать одними из самых ленивых. Бодрствуют они обычно не более 5-5,5 часов в сутки, посвящая это время поискам пищи. Все остальное время они предпочитают спать в норах, которые могут достигать 4-5 метров в длину.

"Продолжительность жизни броненосцев в природе – 8-12 лет. В неволе их век более долог – до 20 лет. Из-за своего тяжелого панциря они не умеют плавать, но исследователи живой природы обнаружили, что броненосцы могут ходить по дну водоемов. Их тела достаточно плотны для того, чтобы они при этом не всплывали, а дыхание они могут задерживать на 4-6 минут", – добавили в администрации Шымкентского зоопарка.

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