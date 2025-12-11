Древний курган показал, какой была "лакшери жизнь" 2600 лет назад

В швейцарском кантоне Фрибург археологи обнаружили монументальный курган возрастом около 2600 лет. Захоронение раскрывает детали жизни влиятельных людей из долины Антьямон примерно в 600 году до н.э, сообщает Zakon.kz.

О находке объявило Археологическое управление кантона Фрибург. Археологи с 2019 года исследуют погребальный комплекс железного века, расположенный в Гранвильяре в районе Грюйер.

Изучаемый курган – третья монументальная могила, обнаруженная в том же некрополе. Однако ранние находки сохранились намного хуже. Целостность погребальной камеры и окружающих ее земляных валов позволяет исследователям в деталях изучить погребальные практики железного века.

Диаметр недавно обнаруженного кургана составляет примерно 10 метров, внутри него находится центральное захоронение, раскопки которого сейчас подходят к завершению.

По мнению исследователей, находка может рассказать о социальном и экологическом состоянии долины Антьямон в раннем железном веке. Этот период охватывает примерно 800-450 годы до нашей эры. В то время происходили климатические колебания, известные как холодный период железного века. Понижение температур влияло, в том числе, на социальную организацию общества.

Такие периоды иногда сопровождались упрощением погребальных обрядов, тогда как во время благополучных десятилетий люди возводили более сложные погребальные памятники.

Монументальные курганы, схожие с обнаруженным в Грандвийяре, обычно требовали значительных коллективных усилий для строительства. Это указывает не только на высокий социальный статус погребенного, но и на способность общества действовать сообща.

По словам исследователей, люди построили курган в Грандвийяре с высокой точностью, явно рассчитывая, что он сохранится на долгие годы. Такие постройки свидетельствуют о периоде значительной стабильности и выраженной социальной иерархии.

Состояние кургана позволяет археологам подробно реконструировать погребальные обряды. Расположение камеры, размещение тела, слои насыпи и выбор погребальных подношений – каждый из этих элементов помогает лучше понять идентичность людей железного века, их систему убеждений и социальные связи.

