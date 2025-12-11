#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
520.02
608.79
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
520.02
608.79
6.57
Наука и технологии

Древний курган показал, какой была "лакшери жизнь" 2600 лет назад

Курган, трава, небо, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 01:43 Фото: pixabay
В швейцарском кантоне Фрибург археологи обнаружили монументальный курган возрастом около 2600 лет. Захоронение раскрывает детали жизни влиятельных людей из долины Антьямон примерно в 600 году до н.э, сообщает Zakon.kz.

О находке объявило Археологическое управление кантона Фрибург. Археологи с 2019 года исследуют погребальный комплекс железного века, расположенный в Гранвильяре в районе Грюйер.

Изучаемый курган – третья монументальная могила, обнаруженная в том же некрополе. Однако ранние находки сохранились намного хуже. Целостность погребальной камеры и окружающих ее земляных валов позволяет исследователям в деталях изучить погребальные практики железного века.

Диаметр недавно обнаруженного кургана составляет примерно 10 метров, внутри него находится центральное захоронение, раскопки которого сейчас подходят к завершению.

По мнению исследователей, находка может рассказать о социальном и экологическом состоянии долины Антьямон в раннем железном веке. Этот период охватывает примерно 800-450 годы до нашей эры. В то время происходили климатические колебания, известные как холодный период железного века. Понижение температур влияло, в том числе, на социальную организацию общества.

Такие периоды иногда сопровождались упрощением погребальных обрядов, тогда как во время благополучных десятилетий люди возводили более сложные погребальные памятники.

Монументальные курганы, схожие с обнаруженным в Грандвийяре, обычно требовали значительных коллективных усилий для строительства. Это указывает не только на высокий социальный статус погребенного, но и на способность общества действовать сообща.

По словам исследователей, люди построили курган в Грандвийяре с высокой точностью, явно рассчитывая, что он сохранится на долгие годы. Такие постройки свидетельствуют о периоде значительной стабильности и выраженной социальной иерархии.

Состояние кургана позволяет археологам подробно реконструировать погребальные обряды. Расположение камеры, размещение тела, слои насыпи и выбор погребальных подношений – каждый из этих элементов помогает лучше понять идентичность людей железного века, их систему убеждений и социальные связи.

Ранее найденная в Италии голова статуи привела ученых к неожиданному открытию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Почему древние люди 850 тысяч лет назад разделывали и ели детей
19:25, 25 июля 2025
Почему древние люди 850 тысяч лет назад разделывали и ели детей
Тайны ядерного полигона: курганы, древние стоянки и сакские поселения обнаружили археологи из Семея
09:37, 27 ноября 2025
Тайны ядерного полигона: курганы, древние стоянки и сакские поселения обнаружили археологи из Семея
Во льдах Гренландии "оттаял" древний вирус
03:59, 12 мая 2025
Во льдах Гренландии "оттаял" древний вирус
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: