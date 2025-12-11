Найденная в Италии голова статуи привела ученых к неожиданному открытию

Во время раскопок в древнем этрусском городе Вульчи археологи обнаружили голову мраморной статуи. Подобные образцы греческой скульптуры крайне редко встречаются за пределами Греции, сообщает Zakon.kz.

В Италии археологи из Фрайбургского университета и Университета Иоганна Гутенберга в Майнце (Германия) обнаружили голову статуи, изучая остатки монументального позднеархаического храма, идентифицированного только в 2020 году.

Артефакт сохранился в необычайно хорошем состоянии, хотя пролежал под землей более 2500 лет.

Фото: Mariachiara Franceschini, Vulci Cityscape

По словам Мариакиары Франческини из Фрайбургского университета, эта статуя показывает, что обмен между греками и этрусками был более глубоким и разнообразным, чем считалось ранее.

Страны обменивались религиозными идеями и ремесленниками, а в Этрурию привозили не только керамику, но и изысканные скульптуры.

Мраморная голова принадлежала Коре – типу статуи, изображающей молодую женщину. Этот образец Коры напоминает знаменитые статуи из афинского Акрополя. По мнению исследователей, статую создали в Аттике, а потом импортировали в Этрурию.

Примечательно, что на ней сохранились следы оригинальной краски. Такие пигменты редко встречаются на древней скульптуре. Они помогут восстановить первоначальный облик статуи.

