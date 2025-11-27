Тайны ядерного полигона: курганы, древние стоянки и сакские поселения обнаружили археологи из Семея

Химию почвы, воды и воздуха бывшего полигона изучили детально, но его археология до сих пор остается белым пятном, хотя территория усеяна древними захоронениями и поселениями. В 2025 году археологи впервые начали системное исследование. Какие результаты это принесло, в материале Zakon.kz.

Территория ядерного испытательного полигона – 18,5 тысяч кв. км. На ней поместились бы Кувейт или Словения. Большая часть полигона расположена в Абайской области. Остальная – в Карагандинской и Павлодарской областях.

Совместная экспедиция университета Шакарима города Семей и Института археологии имени А.Х.Маргулана провела археологические разведывательные работы на территории Жанасемейского района Абайской области. В рамках научно-исследовательского проекта "Комплексное историко-археологическое исследование Абайской области" ученые изучили территории сельских округов, мелкосопочных горных систем, бассейны рек.

Фото из личного архива Айдына Жунисханова

Значительная часть Жанасемейского района входит в состав Семипалатинского ядерного полигона, поэтому долгое время оставалась вне научного оборота. И вот, наконец, ученые приступили к систематическому исследованию – создали тепловую карту, увидели, как расположены будущие памятники и где сосредоточены.

Фото из личного архива Айдына Жунисханова

"Мы выявили курганы на территории полигона в границах Жанасемейского района. Обнаружили около 40 могильников, кроме того, жертвенные места, где проводили ритуальные практики. Выявляли поселения, в основном казахские зимовки ХIХ – ХХ веков. Под ними, с высокой долей вероятности, находятся поселения эпохи раннего железного века. Поскольку везде мы находили орудия труда этого времени. Казахи строили на сакских фундаментах, использовали стройматериал предков", – рассказал о найденных локациях научный сотрудник Института археологии им. А.Х.Маргулана Айдын Жунисханов.

Фото из личного архива Айдына Жунисханова

Большинство локаций – это погребально-поминальные комплексы, характерные для раннего железного века и средневековых кочевников.

Они встречаются как в виде отдельных курганов, так и в виде могильников, состоящих из нескольких курганов. Количество крупных могильников – около 50. Почти все они сложены из крупных камней. Диаметры достигают 45 метров, а высота – от 1 до 3,2 метра.

Фото из личного архива Айдына Жунисханова

Они расположены на расстоянии от 3 до 15 километров от гор. Крупнейшие могильники находятся в горных системах Дегелен, Семейтау, Абыралы. Некоторые курганы, сложенные из крупных камней, имеют ограду.

Было обнаружено и зарегистрировано более 10 стоянок каменного века, погребения бронзового века и пять поселений раннего железного века.

"На территории одного из поселений мы нашли больше 10 каменных кирок, точильных камней и толкушек. На всех орудиях четко видны следы обработки. Некоторые поселения смешались с культурными слоями этнографической эпохи, что указывает на то, что казахские общины начали использовать древние сакские поселения для зимовки. В ходе разведывательных работ было обнаружено, зарегистрировано и составлено описание около 100 артефактов из камня, бронзы, железа и стекла", – рассказал археолог.

Сейчас территория полигона делится на две основные части: первая характеризуется высокой радиацией и заражена плутониевыми пятнами. Вторая – безопасная, где разрешена сельско-хозяйственная деятельность. На ней и проходило исследование археологов.

Ученые работали буквально вдоль границы. Например, в полуметре от знака, за который нельзя переступать, на опасной стороне расположен курган, который визуально осмотрели и внесли в список находок.

"Надеюсь, что в будущем мы все-таки обследуем и охраняемую территорию для фиксации памятников. О раскопках говорить еще рано. Сейчас туда, кроме военизированной охраны и ученых, никто не заходит. Везде стоят датчики движения и камеры. С одной стороны, нам очень интересно взглянуть на памятники. Но с другой стороны, мы можем не беспокоиться за их сохранность. Их не разграбят. А за пределами границы, вдали от испытаний, но на территории полигона, захоронения уничтожаются. В ходе разведки было обнаружено 4 разграбленных кургана", – описал реальность археолог.

Фото из личного архива Айдына Жунисханова

Большой интерес для археологов представляет горный массив Дегелен, в котором, начиная с 60-х годов, провели 215 ядерных взрывов, для этого пробурили 181 горизонтальную штольню.

Здесь же военные испытывали нейтронные бомбы, в результате чего горный массив напичкан плутониевой начинкой. Из-за потенциальной опасности для здоровья населения штольни забетонировали, вход в них закрыт для всех.

А между тем, именно эта часть казахского мелкосопочника манит археологов своим потенциалом. В гротах могут ждать своего зрителя древние петроглифы, внутри поселений и курганов наверняка лежат редкие предметы быта прошлого.

Фото из личного архива Айдына Жунисханова

По своему строению и составу Дегелен похож на соседний горный массив Кокентау, где в последние годы были сделаны сенсационные археологические открытия. Так, например, в Кокентау обнаружены останки и могила самого древнего человека Казахстана.

"До ядерных испытаний на этой территории жило около 20 тысяч человек, насчитывалось около 200 зимовок, которые были оставлены после эвакуации в 50-е годы ХХ века. Эти места были удобны для проживания, сочетание гор и степей всегда притягивало. В Дегелене могут находиться горные выработки, сакские поселения эпохи бронзы и стоянки каменного века. Недалеко в Кокентау нашли самого древнего на сегодня человека в Казахстане. А вдруг в Дегелене можно найти еще древнее? Или поселение, похожее на Семиярский протогород. Пока это темное пятно в археологии, но представляет большой интерес для понимания истории древней культуры Казахстана", – заключил Жунисханов.

На территории полигона расположены десятки курганов с усами. Целые ряды этих уникальных захоронений выстроены в одну цепь.

Фото из личного архива Айдына Жунисханова

На приграничной территории, в 4 км от испытательной площадки, обнаружен интересный памятник - могильник Узын Булак. Вдоль горы Дегелен проходит древний торговый караванный путь, соединяющий Сибирь со Средней Азией. А значит, караван-сараи, стоящие на пути, хранят на своей поверхности много неразгаданных тайн.

В планах государства передать для сельскохозяйственных целей больше половины территории полигона. В планах археологов – успеть исследовать ее до передачи недропользователям, которые могут уничтожить культурный слой в ходе добычи ценных металлов и минералов, и составить полный свод памятников совместно с Национальным ядерным центром РК.

