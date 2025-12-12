70 вспышек произошло на Солнце за три дня: что ожидает Землю

На Солнце вторые сутки фиксируется заметное снижение вспышечной активности после пикового периода 8-10 декабря, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 12 декабря в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, за три дня было зарегистрировано около 70 вспышек, включая 15 событий среднего класса M и одну вспышку максимального уровня X, произошедшую в ночь с 7 на 8 декабря.

По данным наблюдений, 11 декабря произошло уже только 12 вспышек, среди них одна класса M. Сегодня, за первую половину дня, приборы зафиксировали лишь пять событий.

Несмотря на спад, интерес ученых сохраняется. На поверхности Солнца сформировался крупнейший в текущем году комплекс пятен, способный порождать вспышки очень высокой мощности. Дополнительное внимание связано с прохождением межзвездного объекта 3I/ATLAS, траектория которого сейчас проходит напротив активных областей звезды.

Хотя объект располагается примерно в 300 млн км от Солнца, выбросы плазмы способны уверенно распространяться на такие расстояния – их фиксируют даже у орбит Марса и Юпитера.

По оценкам специалистов, вероятность экстремальных событий снизилась, но полностью исключать их нельзя. Утром в четверг около 11:00 аст была зарегистрирована вспышка уровня M2.0. Объект 3I/ATLAS останется в зоне влияния этих активных центров примерно до конца завтрашнего дня. По словам астрономов, на таком расстоянии реальную значимость представляют только вспышки класса X.

За последние сутки также был зафиксирован впечатляющий процесс отделения крупного протуберанца. Наблюдения, выполненные в течение примерно 24 часов, демонстрируют, как Солнце "распутывает" сложную структуру из плазмы и магнитных линий. Явление не оказывает влияния ни на Землю, ни на 3I/ATLAS, однако представляет научный и визуальный интерес.

