Политика

Казахстан будет принимать самое активное участие в деятельности ШОС – Токаев

Касым-Жомарт Токаев , фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 19:03 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 12 декабря заявил, что Казахстан будет принимать самое активное участие в деятельности Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает Zakon.kz.

Об этом он сообщил на форуме, посвященном Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

"Казахстан будет принимать самое активное участие в деятельности ШОС – авторитетной и успешной евразийской организации с многоплановой конструктивной повесткой дня, включающей в себя вопросы безопасности и мер доверия", – сказал президент.

По его словам, мировая экономика вследствие роста геополитической напряженности, международных санкций, нарушения цепочек торговых поставок, технологической конкуренции и множества других факторов столкнулась с самыми серьезными испытаниями.

"Глобальная экономика замедляется. К счастью, Центральную Азию стагнация обходит стороной, все страны региона демонстрируют достаточно уверенный рост. Например, экономический рост Казахстана в этом году превысит 6%, внутренний валовый продукт перейдет отметку 300 млрд долларов, в расчете на душу населения это больше 15 тысячи долларов", – отметил Токаев.

Президент констатировал, что страны Центральной Азии активно наращивают свой транзитно-транспортный потенциал, призванный укрепить взаимосвязанность между Востоком и Западом, Севером и Югом.

Он сообщил, что Казахстан придает должное значение развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, модернизирует железнодорожную, портовую и автомобильную инфраструктуру с целью создания "бесшовной" транспортной системы.

Глава государства подчеркнул активное участие Казахстана в разработке Комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на проблемы трансграничного водопользования, экологическое состояние Аральского и Каспийского морей.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
