Безопасно ли вегетарианство для детей, выяснили ученые

Для этого были проанализированы данные более 48 000 детей и подростков из 18 стран, сообщает Zakon.kz.

Исследователи сравнили показатели детей и подростков, предпочитающих растительную пищу, и тех, кто ест продукты животного происхождения. Выяснилось, что поборники первого потребляли больше клетчатки, витамина С, фолиевой кислоты, магния и железа, но меньше белка, жиров, витамина B12 и цинка.

"Особенно у веганов наблюдалось недостаточное потребление кальция, а уровень витамина B12 редко достигал нормы без обогащенных продуктов или добавок. Кроме того, кальций, йод и цинк часто находились на нижней границе рекомендуемого диапазона", – цитирует "Наука" соавтора исследования доктора Жанетт Бисли из Нью-Йоркского университета.

Вместе с тем, несмотря на возможные дефициты и укоренившиеся в обществе стереотипы, "зеленые" диеты продемонстрировали положительное влияние на сердечно-сосудистое здоровье, снижение уровня общего холестерина и благотворное воздействие на фигуру.

Но! Только в том случае, если родители осознанно подходят к составлению меню чада.

Рекомендуется планировать рацион с участием педиатра или диетолога и внимательно следить за поступлением витамина B12, кальция, йода, железа и цинка. С учетом увеличения числа случаев детского ожирения в современном мире растительные диеты иногда способны оказывать положительное влияние на развитие организма в подростковом возрасте – к таким выводам пришли авторы научного труда, опубликованного в Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Вместе с тем уточняется: подростки и дети находятся в фазе быстрого роста, поэтому недостаток ключевых нутриентов может иметь серьезные последствия.

