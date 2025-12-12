#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
520.02
608.79
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
520.02
608.79
6.57
Наука и технологии

Безопасно ли вегетарианство для детей, выяснили ученые

Ученые, наука, диеты, советы, вегетарианство, веганство , фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2025 18:32 Фото: pixabay
Для этого были проанализированы данные более 48 000 детей и подростков из 18 стран, сообщает Zakon.kz.

Исследователи сравнили показатели детей и подростков, предпочитающих растительную пищу, и тех, кто ест продукты животного происхождения. Выяснилось, что поборники первого потребляли больше клетчатки, витамина С, фолиевой кислоты, магния и железа, но меньше белка, жиров, витамина B12 и цинка.

"Особенно у веганов наблюдалось недостаточное потребление кальция, а уровень витамина B12 редко достигал нормы без обогащенных продуктов или добавок. Кроме того, кальций, йод и цинк часто находились на нижней границе рекомендуемого диапазона", – цитирует "Наука" соавтора исследования доктора Жанетт Бисли из Нью-Йоркского университета.

Вместе с тем, несмотря на возможные дефициты и укоренившиеся в обществе стереотипы, "зеленые" диеты продемонстрировали положительное влияние на сердечно-сосудистое здоровье, снижение уровня общего холестерина и благотворное воздействие на фигуру.

Но! Только в том случае, если родители осознанно подходят к составлению меню чада.

Рекомендуется планировать рацион с участием педиатра или диетолога и внимательно следить за поступлением витамина B12, кальция, йода, железа и цинка. С учетом увеличения числа случаев детского ожирения в современном мире растительные диеты иногда способны оказывать положительное влияние на развитие организма в подростковом возрасте – к таким выводам пришли авторы научного труда, опубликованного в Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

Вместе с тем уточняется: подростки и дети находятся в фазе быстрого роста, поэтому недостаток ключевых нутриентов может иметь серьезные последствия.

Ранее ученые установили, что прием препаратов на основе GLP-1, таких как "Оземпик", может быть связан с повышенным риском хронического кашля у взрослых с диабетом второго типа.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Ученые исследовали влияние гаджетов на детей
00:09, 10 июня 2025
Ученые исследовали влияние гаджетов на детей
Ученые выяснили, какие люди добрее
21:27, 15 апреля 2025
Ученые выяснили, какие люди добрее
Какой день недели наиболее опасен для жизни, выяснили ученые
07:58, 22 июня 2023
Какой день недели наиболее опасен для жизни, выяснили ученые
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: