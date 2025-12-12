Ученые собираются спуститься в "запутанный мегакомплекс" под пирамидами Гизы

Новые спутниковые данные снова подогрели спор вокруг тайных структур под пирамидами Гизы. Итальянская исследовательская команда обнародовала новые доказательства существования гигантских скрытых структур, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, по утверждению исследователей, сразу четыре спутниковых оператора – Umbra, Capella Space, ICEYE и Cosmo-SkyMed – передали идентичные данные томографии, указывающие на наличие восьмерки массивных вертикальных шахт и огромных камер на глубине более километра.

Согласно данным исследования, под основанием пирамиды Хефрена простираются восемь полых цилиндров с центральными колоннами, обмотанными идеальными спиральными витками. Все они ведут к кубическим камерам размером 260×260×260 футов – больше современных арен.

Ученые настаивают: "На все 100 процентов. Это искусственное создание. Вы не найдете таких идеальных витков в геологии".

Команда также заявляет, что похожие подземные структуры найдены под пирамидой Менкаура и под Сфинксом, а также в 30 милях в районе Гавары – месте, которое античные авторы называли "Лабиринтом".

Несмотря на громкие заявления, многие археологи и египтологи не приняли эти выводы. Один из самых известных, доктор Захи Хавасс, назвал результаты "фейковыми новостями", настаивая, что современные радарные системы не способны проникнуть под пирамиды на такие глубины.

Однако прежде эта команда исследователей контратакует аргументами: их технология уже подтвердила свою точность в слепом тесте, воссоздав подземную лабораторию Гран-Сассо в Италии со 100% соответствием.

Исследователи хотят спуститься внутрь. Команда подала официальный запрос Египту: существующие древние шахты между Сфинксом и пирамидой Хефрена могут быть естественными входами, нужно лишь разрешить их расчистить.

Если им дадут разрешение до конца года, реальное исследование может начаться в 2026 году.

