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Наука и технологии

Ученые обнаружили под египетскими пирамидами "огромный подземный город"

Пустыня, пирамиды, верблюды, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 06:54 Фото: pixabay
Ученые обнаружили "огромный подземный город", расположенный под знаменитыми египетскими пирамидами в Гизе, сообщает Zakon.kz.

По информации The New York Post, используя радиолокационное оборудование, они создали фотографии высокого разрешения на глубине в тысячи футов под поверхностью, чтобы найти легендарные Залы Аменти.

Ученые считают, что "новаторское исследование переопределило границы анализа спутниковых данных и археологических исследований".

Исследование обнаружило восемь отдельных вертикальных цилиндрических артефактов, которые простираются более чем на 2100 футов под пирамидами. Также были обнаружены различные другие неопознанные структуры на глубине 4000 футов.

Ученые заявили, что использовали технологию Synthetic Aperture Radar (SAR) для обнаружения пяти небольших, похожих на комнаты структур внутри пирамиды. Команда также обнаружила, что саркофаг в одном здании ошибочно считался гробницей фараона.

Считается, что под этим чудом, которому 4500 лет, есть скрытые комнаты и колодцы, а недавно обнаруженные здания соединены подземными коридорами. Исследователи утверждают, что пять сооружений были обнаружены в центре пирамиды.

Великая пирамида, пирамида Менкаура, пирамида Хефрена и Большой Сфинкс являются частью комплекса пирамид Гизы. Каждая пирамида была построена и названа в честь правителя древней цивилизации.

В Залах Аменти находится легендарный Зал записей – тайная комната, которая, как полагают, находится под Большим Сфинксом или комплексом пирамид и в которой хранятся данные о местном древнем населении.

Ранее китайские ученые рассказали, что нового нашли на дне Марианской впадины.

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Аксинья Титова
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