Наука и технологии

Врач предупредила об опасности маникюра для репродуктивного здоровья

Пальцы, маникюр, розовый цвет, фото - Новости Zakon.kz от 13.12.2025 05:59 Фото: pexels
Гель-лак за последние годы стал одним из самых популярных косметических средств для маникюра благодаря стойкости и удобству. Однако его регулярное использование может нести потенциальные риски для репродуктивного здоровья женщин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет турецкий портал Habertürk, врач акушер-гинеколог и специалист по репродуктивной медицине, доцент Нур Докузейлюль Гюнгер рассказала, что в состав гель-лаков нередко входят фталаты – вещества, обеспечивающие эластичность и долговечность покрытия.

Эти соединения относятся к эндокринным дизрупторам, то есть способны нарушать работу гормональной системы. В экспериментальных исследованиях на животных фталаты связывали со снижением овариального резерва, вмешательством в процесс овуляции и негативным влиянием на развитие эмбриона.

Еще один распространенный компонент – толуол, который помогает лаку равномерно распределяться по ногтевой пластине. При длительном воздействии он может влиять на менструальный цикл и гормональный баланс.

Дополнительные вопросы вызывает формальдегид, используемый как отвердитель. Всемирная организация здравоохранения относит его к канцерогенам, а высокая степень воздействия, как показывают отдельные исследования, может неблагоприятно отражаться на функции яичников.

Также обсуждается роль метакрилатов, которые участвуют в процессе полимеризации гель-лака под действием УФ- или LED-ламп. Несмотря на ограниченное проникновение через кожу, при регулярном использовании их накопление в организме остается предметом научных дискуссий.

При этом врач подчеркивает, что на сегодняшний день нет убедительных научных доказательств того, что гель-лак напрямую вызывает бесплодие.

Однако данные наблюдательных исследований, особенно среди работников бьюти-индустрии и медицинских специалистов с высокой профессиональной экспозицией, указывают на более частое появление нарушений менструального цикла, снижения овариального резерва и признаков ранней менопаузы. Это позволяет предположить, что ключевым фактором риска является не разовое использование, а многолетнее и регулярное воздействие химических веществ.

Особую осторожность, по словам эксперта, следует соблюдать женщинам, планирующим беременность, а также пациенткам, проходящим лечение бесплодия.

Ранее выяснилось, безопасно ли вегетарианство для детей.

Аксинья Титова
