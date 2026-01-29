Любимая чайная привычка может серьезно навредить

Как оказалось, повторное использование чайных пакетиков может представлять потенциальную угрозу для здоровья из-за риска размножения опасных бактерий, сообщает Zakon.kz.

В этом уверена и настоятельно предупреждает кандидат фармацевтических наук, доцент Российского технологического университета (МИРЭА) Мария Золотарева.

По ее словам, после первого заваривания пакетик остается влажным, создавая идеальные условия для развития микроорганизмов. Уже повторное заваривание не гарантирует полного уничтожения патогенной микрофлоры, а бактерии, развивающиеся в таких условиях, могут вызывать пищевое отравление с симптомами диареи и рвоты.

Кроме того, большая часть полезных веществ, включая кофеин и полифенолы, извлекается при первом заваривании. Второй раз пакетик дает напиток с минимальной биологической ценностью, по сути – просто ароматизированную воду.

Особую осторожность следует проявлять, если в чай добавлялись сахар или молоко – эти ингредиенты остаются в пакетике и ускоряют рост бактерий.

Золотарева подчеркивает в разговоре с изданием "Стерлеград":

"Безопаснее всего использовать чайный пакетик однократно и сразу утилизировать его. Допустимо повторное заваривание лишь в течение 30-40 минут после первого, но при этом значительно ухудшаются вкус и качество напитка".

Материал по теме Как правильно заваривать и пить чай

6 января 2026 года стало известно, что в популярных марках чая в Казахстане выявили опасные добавки. Более подробно можно узнать по этой ссылке.