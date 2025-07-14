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Врачи предупредили об опасности, о которой молчат маникюрные салоны

лампа для маникюра излучающая ультрафиолетовые лучи, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 18:44 Фото: freepik
Врачи из Фонда по борьбе с раком кожи (SCF) предупредили о потенциальной опасности маникюра для здоровья, передает Zakon.kz.

В беседе с изданием 20minutos они рассказали, что популярная процедура может повысить риск развития рака кожи.

"Лампы для маникюра испускают ультрафиолетовое излучение, которое связывают как с преждевременным старением кожи, так и с раком", – рассказали специалисты.

Тем не менее врачи отмечают, что риск можно снизить. Для этого они советуют за 20 минут до процедуры нанести на руки солнцезащитный крем. Хотя он не защищает от редкого, но агрессивного подногтевого рака, использование крема все же поможет снизить воздействие ультрафиолета на кожу.

Ранее мы сообщали, что врач назвал необычные способы уснуть в жару.

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Асель Аукешева
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