"Шар смерти": в водах Антарктиды обнаружили 30 новых существ

Международная команда исследователей обнаружила в водах вокруг Антарктиды 30 ранее неизвестных видов глубоководных существ. Среди них – хищная губка, получившая название "шар смерти", "зомби-черви", питающиеся костями китов и разнообразные ракообразные, сообщает Zakon.kz.

По данным Smithsonianmag, их выявили в ходе двух экспедиций 2025 года. Новый формат "океан-лаборатория", предусматривающий проверку, сортировку и визуализацию найденных организмов прямо на месте, позволил ученым значительно ускорить процесс классификации, который обычно занимает годы.

Наиболее интересным открытием исследователи считают вышеупомянутую плотоядную губку (Chondrocladia sp. nov.). Она имеет сферическую форму и покрыта чем-то вроде крючков, которые используются для ловли добычи. Это резко отличается от пассивного фильтрующего питания, характерного для большинства других видов.

Фото: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/Schmidt Ocean Institute

"Зомби-черви" (Osedax) не имеют рта или кишечника, полагаясь на симбиотические бактерии для расщепления жиров, содержащихся в костях китов и других крупных позвоночных. Однако подобные явления уже известны науке.

Фото: The Nippon Foundation-Nekton Ocean Census/Schmidt Ocean Institute

Также были обнаружены ранее неизвестные виды морских звезд, ракообразных и редкие моллюски, адаптировавшиеся к жизни в вулканических и гидротермальных условиях. Многие из найденных организмов все еще проходят экспертную оценку.

Эти открытия подчеркивают богатое биоразнообразие труднодоступного и малоизученного Южного океана.

