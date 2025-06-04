Фотограф запечатлел огромную красную молнию в Тибете
Фото: pexels
Китайский астрофотограф Дун Шучан, известный съемками природных явлений, сумел запечатлеть редкую форму верхнеатмосферной молнии – красный спрайт, сообщает Zakon.kz.
По информации Naked Science, снимки сделаны на высоте более 5000 метров над уровнем моря на Тибетском плато.
Фото: Dong Shuchang / CGTV
Это необычное событие произошло в ночь с 31 мая по 1 июня в районе города Шаньнань в юго-западном Китае.
Красные спрайты возникают над грозовыми облаками, образуясь на высоте от 40 до 100 километров после мощного удара молнии. Вещество в них не нагревается до очень высоких температур.
Ранее дым от лесных пожаров на Земле заметили за пределами Луны.
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