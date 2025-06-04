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Наука и технологии

Фотограф запечатлел огромную красную молнию в Тибете

Природное явление, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 06:43 Фото: pexels
Китайский астрофотограф Дун Шучан, известный съемками природных явлений, сумел запечатлеть редкую форму верхнеатмосферной молнии – красный спрайт, сообщает Zakon.kz.

По информации Naked Science, снимки сделаны на высоте более 5000 метров над уровнем моря на Тибетском плато.

Фото: Dong Shuchang / CGTV

Это необычное событие произошло в ночь с 31 мая по 1 июня в районе города Шаньнань в юго-западном Китае.

Красные спрайты возникают над грозовыми облаками, образуясь на высоте от 40 до 100 километров после мощного удара молнии. Вещество в них не нагревается до очень высоких температур.

Ранее дым от лесных пожаров на Земле заметили за пределами Луны.

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Аксинья Титова
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