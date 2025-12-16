#Казахстан в сравнении
Наука и технологии

Геологи раскрыли тайну "плавающих" Бермуд

Бермудские острова на карте, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2025 11:56 Фото: wikipedia
Сейсмологи выяснили, что под Бермудскими островами скрывается необычная геологическая структура, которая может объяснить, почему архипелаг не ушел под воду после затухания вулканической активности, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters, под островами обнаружен ранее неизвестный слой горных пород. Он действует как своеобразный "плот", из-за чего Бермуды выглядят парящими посреди океана.

Обычно вулканические острова удерживаются магматическими плюмами – потоками расплавленных пород, которые поднимают земную кору. Однако вулканы Бермудских островов неактивны уже десятки миллионов лет, а последнее крупное извержение произошло около 30 миллионов лет назад.

Исследователи выяснили, что под архипелагом находится слой толщиной более 19 километров. Он менее плотный, чем окружающие его породы, – океаническая кора сверху и верхняя мантия снизу. Подобные структуры ранее не наблюдали у островов, расположенных в центре тектонических плит.

Для исследования ученые использовали записи мощных землетрясений со всего мира, зафиксированные сейсмической станцией на Бермудских островах. Анализ изменений в поведении сейсмических волн позволил получить изображение земных слоев на глубине около 50 км и выявить массивный аномальный пласт.

Обычно под океанической корой сразу залегает жесткий слой верхней мантии. Однако под Бермудскими островами между ними сформировался дополнительный слой, находящийся внутри тектонической плиты.

По мнению ученых, именно он удерживает архипелаг от погружения. После того как расплавленные мантийные породы внедрились в земную кору и затвердели, они образовали плотную, но легкую "платформу", которая приподняла океанское дно примерно на 500 метров.

Это открытие помогает объяснить, почему Бермудские острова сохраняются над уровнем моря, несмотря на давно прекратившуюся вулканическую активность, отмечают ученые.

Тайна Бермудского треугольника до сих пор не раскрыта учеными, хотя аномалии этого места в центре внимания исследователей много лет. В самом сердце Соединенных Штатов существует загадочное место, которое часто сравнивают с ним.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
