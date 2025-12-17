5000 часов без зарядки и риска пожара: ученые создали батарею будущего

Инженеры в Австралии создали натриевую батарею, которая проработала более 5000 часов. В ней используется твердое, похожее на пластик ядро вместо легковоспламеняющейся жидкости, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Earth, это делает всю систему более устойчивой к перегреву.

Прототип, разработанный в Университете Квинсленда, предназначен для аккумуляторных станций, сохраняющих возобновляемую энергию в сети.

Заменяя дефицитный литий на обычный натрий (тот же, что в поваренной соли), разработка обещает снижение затрат и уменьшение нагрузки на цепочки поставок для многих стран.

Натрий находится прямо под литием в таблице Менделеева, но он более распространен, и его легче добывать. Несколько исследовательских групп утверждают, что батареи на основе натрия могут сократить затраты на материалы для крупных проектов по хранению энергии.

Работой руководил доктор Чэн Чжан из Австралийского института биоинженерии и нанотехнологий (AIBN) при Университете Квинсленда. Его исследования сосредоточены на твердотельных батареях, которые сочетают более безопасные электролиты с недорогими металлами, такими как натрий.

В традиционных натрий-металлических элементах используются жидкие электролиты, в которых часто растут дендриты – крошечные металлические шипы, пронзающие внутренние слои батареи. Эти шипы могут вызвать короткое замыкание, привести к потере накопленной энергии, а в худшем случае – к пожару.

Твердые электролиты заменяют эту жидкость твердым слоем, что повышает безопасность и устраняет необходимость в тяжелой защитной упаковке.

