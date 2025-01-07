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Наука и технологии

В Китае создали сверхточные атомные часы: они могут повлиять на будущее войн

оружие, войны, , фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 13:39 Фото: pixabay
Китайские ученые создали сверхточные переносные атомные часы, которые могут повлиять на характер военных конфликтов в будущем, сообщает Zakon.kz.

По информации издания South China Morning Post, атомные часы можно брать в зоны боевых конфликтов.

"Высокоточная система хронометража – основа современной войны, позволяющая радарам, которые находятся в тысячах миль друг от друга, работать в унисон, обнаруживая и отслеживая неуловимые малозаметные истребители", – указано в публикации.

Также это позволит улучшить качество сигналов в радиоэлектронной борьбе и облегчить передачу огромных объемов данных.

Как отметило издание, часы из цезия высотой около 1,5 метра и размером примерно с холодильник можно привести в зону боевых действий, и даже при транспортировке в суровых условиях их погрешность не будет превышать 0,2 квадриллиона секунды. Кроме того, эти часы могут автономно работать на протяжении долгого периода времени без помощи специалистов.

Ранее стало известно, что Китай планирует пробурить скважину до мантии Земли. Для этого ученые строят уникальное судно Meng Xiang.

Андрей Дюсупов
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