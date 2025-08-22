#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Под Китаем обнаружили древние структуры, способные переписать историю Земли

Горные породы, , фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2025 07:40 Фото: pexels
Ученые нашли огромную цепь окаменелых вулканов, остававшихся нетронутыми почти 800 миллионов лет. Эта находка может перевернуть представление учёных о тектонической и климатической истории Земли, сообщает Zakon.kz.

По информации Daily Galaxy, проект, возглавляемый исследователями PetroChina и Нанкинского университета, сочетал аэрофотосъемку с глубоким бурением, чтобы обнаружить вулканическую систему, бездействующую почти 800 млн лет.

Это исследование выявило обширную цепь окаменелых вулканов, погребенных под Сычуаньской впадиной на юге Китая. Датчики обнаружили полосу богатой железом породы шириной 50 км на глубине около 6 км под землей – признак, обычно связываемый с древней вулканической активностью.

Чтобы подтвердить открытие, команда пробурила семь скважин глубиной от 3,6 до 6,5 километров. Образцы горных пород явно имели магматическое происхождение.

Используя радиометрическое датирование, исследователи определили время их образования от 770 до 820 млн лет назад, в неопротерозойскую эру, когда суперконтинент Родиния распадался.

Исследователи предполагают, что эту аномалию можно объяснить субдукцией плоской плиты. В этом процессе океаническая плита скользит почти горизонтально под континентом на большое расстояние, прежде чем круто погрузиться в мантию.

Масштаб этой вулканической дуги позволяет предположить, что она могла влиять на климат Земли в неопротерозое, периоде, отмеченном резкими изменениями окружающей среды.

Ученые давно спорят о причинах, вызвавших глобальное похолодание, когда ледяные щиты могли простираться близко к экватору. Некоторые предполагают, что обширная вулканическая активность в сочетании с эрозией массивных вулканических горных хребтов могла сыграть свою роль в дестабилизации климата. Хотя Сычуаньская дуга сама по себе не может объяснить эти сдвиги, она предоставляет важные доказательства того, что динамика недр Земли была тесно связана с атмосферными изменениями того времени.

Ранее сообщалось, что в США нашли огромное месторождение ценного металла стоимостью 540 млрд долларов.

Аксинья Титова
