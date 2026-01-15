Ученые предупредили о рисках длительного одиночества в молодом возрасте
К такому выводу пришли ученые из Цюрихского университета, изучив данные более 17 тысяч молодых людей из Германии и Великобритании. Результаты исследования опубликованы в Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).
Все участники начинали наблюдение в 16 лет и на тот момент не имели опыта в серьезных отношениях. Затем их опрашивали ежегодно вплоть до 29 лет.
Анализ показал, что дольше всего без партнера в среднем оставались:
- мужчины,
- люди с более высоким уровнем образования,
- те, кто уже в подростковом возрасте оценивал свое психологическое состояние ниже.
Исследователи отмечают, что ориентация на учебу и карьерные цели нередко идет рука об руку с откладыванием личной жизни.
Со временем разрыв между теми, кто долго оставался один, и теми, кто позже вступал в отношения, становился все более заметным. У "хронически одиноких" постепенно снижалась удовлетворенность жизнью, усиливалось ощущение изоляции, а к 30 годам у них чаще фиксировались признаки депрессии. Эти изменения проявлялись и у мужчин, и у женщин, хотя в подростковом возрасте различия между группами почти не прослеживались.
В то же время начало первых романтических отношений оказывало выраженный положительный эффект. Участники отмечали улучшение самочувствия, рост удовлетворенности жизнью и ослабление чувства одиночества как сразу после начала отношений, так и в более отдаленной перспективе.
