Мать и трех ее детей нашли мертвыми в Актобе: стали известны подробности жуткой трагедии

В Актобе стали известны новые подробности трагедии, в результате которой погибли 33-летняя женщина и трое ее детей. Тела были обнаружены во времянке, расположенной во дворе частного дома, сообщает Zakon.kz.

По предварительной версии, семья отравилась газом. Погибших обнаружили учителя старшей дочери, которая перестала посещать школу, пишет 9 февраля телеканал "КТК".

Как сообщили в школе, семья проживала во дворе частного дома в старой времянке бесплатно. По словам соседей, хозяйка пустила женщину с детьми из жалости – якобы прошлой зимой она искала временное жилье. Соседи также утверждают, что погибшая часто употребляла алкоголь. В учебном заведении подтвердили, что семья состояла на учете как неблагополучная.

По информации педагогов, всю прошлую неделю старшая дочь – 10-летняя девочка – не посещала занятия. Учителя несколько раз приходили по адресу проживания семьи, однако дверь никто не открывал. В понедельник представители школы вновь выехали на место.

"По воспитательной работе завуч, она выехала сегодня искать и уже попросила хозяйку времянки что-то предпринять. Они через окно вот обнаружили. Она в шоке позвонила директору. Директор выехала на место сразу", – рассказала зам. директора по учебно-воспитательной работе школы №22 г. Актобе Айнагуль Тастемирова.

В заглянув в окно времянки, представители школы увидели тела женщины и детей. Известно, что другим двоим детям было два и пять лет.

Обстоятельства гибели семьи прокомментировали в департаменте полиции Актюбинской области.

"9 февраля 2026 года около 12 часов дня в частном жилом доме города Актобе обнаружены тела женщины 1993 года рождения и ее трех несовершеннолетних детей. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление газом", – сказал зам. начальника ДП Актюбинской области Асет Калиев.

В настоящее время следствию предстоит установить точное время наступления смерти и период, в течение которого тела находились в помещении.

Ранее сообщалось, что местные исполнительные органы окажут содействие в организации похорон и предоставят необходимую поддержку.

