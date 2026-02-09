Мать и трех ее детей нашли мертвыми в Актобе: стали известны подробности жуткой трагедии
По предварительной версии, семья отравилась газом. Погибших обнаружили учителя старшей дочери, которая перестала посещать школу, пишет 9 февраля телеканал "КТК".
Как сообщили в школе, семья проживала во дворе частного дома в старой времянке бесплатно. По словам соседей, хозяйка пустила женщину с детьми из жалости – якобы прошлой зимой она искала временное жилье. Соседи также утверждают, что погибшая часто употребляла алкоголь. В учебном заведении подтвердили, что семья состояла на учете как неблагополучная.
По информации педагогов, всю прошлую неделю старшая дочь – 10-летняя девочка – не посещала занятия. Учителя несколько раз приходили по адресу проживания семьи, однако дверь никто не открывал. В понедельник представители школы вновь выехали на место.
"По воспитательной работе завуч, она выехала сегодня искать и уже попросила хозяйку времянки что-то предпринять. Они через окно вот обнаружили. Она в шоке позвонила директору. Директор выехала на место сразу", – рассказала зам. директора по учебно-воспитательной работе школы №22 г. Актобе Айнагуль Тастемирова.
В заглянув в окно времянки, представители школы увидели тела женщины и детей. Известно, что другим двоим детям было два и пять лет.
Обстоятельства гибели семьи прокомментировали в департаменте полиции Актюбинской области.
"9 февраля 2026 года около 12 часов дня в частном жилом доме города Актобе обнаружены тела женщины 1993 года рождения и ее трех несовершеннолетних детей. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление газом", – сказал зам. начальника ДП Актюбинской области Асет Калиев.
В настоящее время следствию предстоит установить точное время наступления смерти и период, в течение которого тела находились в помещении.
Ранее сообщалось, что местные исполнительные органы окажут содействие в организации похорон и предоставят необходимую поддержку.