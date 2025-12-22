#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
515.02
604.22
6.5
Наука и технологии

Метеочувствительные люди попадут под влияние магнитной бури на три дня

Вспышки на Солнце, буря, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 02:59 Фото: xras.ru
В текущие три дня Землю накроет геомагнитная буря. Об этом сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси (Азербайджан), сообщает Zakon.kz.

По данным Report.az, в период с 22 по 24 декабря ожидается геомагнитная буря уровня G1-G2, то есть слабой и средней интенсивности.

Причиной возникновения данного явления станут корональные дыры на Солнце, которые в настоящее время находятся в геоэффективной позиции.

В дни магнитной бури метеозависимые люди жалуются на плохое самочувствие и настроение.

Метеозависимость проявляет себя разными симптомами: головной, суставной или мышечной болью, колебанием артериального давления и ухудшением общего самочувствия.

Ранее эксперты рассказали, как остановить прогрессирование сердечной недостаточности.

Аксинья Титова
