Метеочувствительные люди попадут под влияние магнитной бури на три дня
Фото: xras.ru
В текущие три дня Землю накроет геомагнитная буря. Об этом сообщили в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси (Азербайджан), сообщает Zakon.kz.
По данным Report.az, в период с 22 по 24 декабря ожидается геомагнитная буря уровня G1-G2, то есть слабой и средней интенсивности.
Причиной возникновения данного явления станут корональные дыры на Солнце, которые в настоящее время находятся в геоэффективной позиции.
В дни магнитной бури метеозависимые люди жалуются на плохое самочувствие и настроение.
Метеозависимость проявляет себя разными симптомами: головной, суставной или мышечной болью, колебанием артериального давления и ухудшением общего самочувствия.
