Ученые нашли решение важной проблемы на дне океана

В океане скрывается то, что может помочь решить одни из самых серьезных проблем, с которыми сталкивается наша планета. Исследователи описали новую технологию электролиза, которая объединяет производство водорода и опреснение воды в одном устройстве, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Ecoportal, команда ученых из Университета Джона Хопкинса, Университета штата Мичиган, Корнельского университета, Университета Лихай и Массачусетского технологического института рассказали, что использование морской воды в электролизе с помощью солнечной энергии позволит им получать пресную воду в качестве побочного продукта водорода.

Исследователи объяснили, что их метод работает за счет использования гибридного устройства солнечной дистилляции и электролиза воды, которое максимально эффективно использует полный спектр солнечной энергии.

Солнечная панель выполняет двойную функцию, генерируя электричество для электролиза, а также собирая остаточное тепло. Затем тепло, выделяемое солнечной панелью, используется для нагрева тонкого слоя морской воды. После испарения воды соль и примеси остаются позади, превращаясь в чистый водяной пар.

В издании добавили, что после этого чистый водяной пар подается в электролизер, где электричество, произведенное солнечной панелью, расщепляет его на зеленый водород и кислород.

Основное преимущество этой технологии заключается в том, что морская вода не контактирует напрямую с электрокатализатором, что позволяет избежать коррозии и повышает эффективность, а также долговечность системы.

В издании напомнили, что изменение климата стало одной из самых серьезных проблем человечества, особенно в последние годы. Оно не только угрожает окружающей среде и экосистемам, но и влияет на здоровье людей.

По данным ООН, дефицит воды становится все более серьезной проблемой. Кроме того, изменение климата, рост населения и экономическое развитие также привели к увеличению мирового спроса на воду. Именно поэтому возобновляемые источники энергии могут стать отличным решением.

