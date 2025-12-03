Магнитные бури обрушатся на Землю

Начало первой магнитной бури декабря 2025 года спрогнозировали на сегодня, 3 число, сообщает Zakon.kz.

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН отметили, что ее причина – сочетание сразу нескольких факторов, воздействующих на Землю: очередной корональной дыры, наблюдающейся в центральной части солнечного диска, и выброса плазмы после произошедшей 1 декабря вспышки X-уровня.

"Край этого выброса, по расчетам, все же может задеть Землю на стыке 3 и 4 декабря, то есть в ночь с сегодняшнего на завтрашний день. По прогнозам, возмущения магнитного поля не должны превысить среднего уровня G2, хотя могут оказаться довольно продолжительными. Так как корональная дыра имеет значительную ширину, полная стабилизация геомагнитной обстановки произойдет, вероятно, только на выходных. До этого момента на графиках будут сохраняться вкрапления желтого и красного цветов", – предупредили землян.

Накануне, 2 декабря, ученые рассказали о сформировавшейся на Солнце группе пятен, которая стала второй по размеру за последние 10 лет. Чем это грозит Земле, пока неизвестно.

Между тем, после произошедшей на Солнце сильнейшей вспышки класса X5 в ноябре, новые датчики космической радиации зафиксировали самый мощный радиационный всплеск в авиационных высотах за почти 20 лет.