Наука и технологии

Магнитная буря на Земле достигла экстремального уровня

коллаж про магнитную бурю, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 09:18 Фото: publicdomainpictures
Начавшаяся ночью 19 января 2026 года магнитная буря к утру 20 января достигла экстремального уровня, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 7:00 (по времени Астаны) магнитная буря достигла G4.7 (очень сильная). И, предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, если характеристики солнечного ветра не изменятся, выход на высший уровень G5 предполагался к 9:00. Согласно графику, магнитная буря после этого пика пошла на спад.

график магнитной бури, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 09:18

Фото: xras.ru

Вспышка высшего уровня произошла на Солнце 18 января. Утром 19 января ученые предупредили о надвигающихся из-за этого магнитных бурях. Кроме того, стало известно о начале мощнейшего радиационного шторма. Радиационная обстановка в окрестностях Земли достигла экстремального уровня S4 по шкале NOAA.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
