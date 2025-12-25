Палеонтологи выяснили, что выживание видов акул зависит от их "стажа"

Группа исследователей опровергла классическую теорию о случайности вымирания видов на примере морских хищников. Они проанализировали эволюцию акул и скатов за последние 145 миллионов лет, сообщает Zakon.kz.

Анализ показал, что риск исчезновения вида напрямую зависит от времени его существования: "новички" погибают гораздо чаще, чем эволюционные долгожители. Кроме того, ученые установили, что знаменитый астероид, погубивший динозавров, нанес океану не такой сильный удар, как последующее изменение климата.

Авторы научной работы, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B, собрали базу данных FINS, содержащую более 20 тыс. записей об окаменелостях со всех континентов. Главная сложность заключалась в неполноте палеонтологической летописи: многие виды могли исчезнуть, не оставив следов.

Для коррекции этих пробелов исследователи использовали нейросеть ADE-NN и байесовское моделирование (метод PyRate). Это позволило реконструировать реальную динамику рождаемости и гибели видов, отделив сигнал от шума.

Расчеты выявили закономерность, которую назвали "отрицательной возрастной зависимостью". Самым опасным периодом для любого вида акул оказались первые четыре миллиона лет существования. Если вид преодолевал этот рубеж, его шансы на вымирание стремительно падали, а "старики" (виды старше 14 миллионов лет) становились практически неуязвимыми для естественных угроз.

Это означает, что в мире акул успешная стратегия – не постоянные перемены, а консерватизм и стабильность. Анализ также помог переписать хронологию катастроф.

Исследование показало, что последние 56 миллионов лет биоразнообразие акул и скатов находится в состоянии медленного упадка: старые виды уходят, а новые появляются слишком редко, чтобы восполнить потери.

