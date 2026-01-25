"Выросли ноги": ученые узнали правду о ходящих по суше акулах

Группа физиологов из Университета Джеймса Кука выяснила, что акулы-эполеты, известные как ходячие акулы, способны размножаться без дополнительных затрат, в то время как у большинства существ эти процессы связаны со скоростью обмена веществ, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследований опубликованы в журнале Science Daily. Ученые вели наблюдения за пятью самками ходячих акул во время формирования яйцевых капсул и после завершения репродукционного периода.

Рыб поместили в огромные резервуары с регулируемой температурой воды в Научно-исследовательском центре морской биологии и аквакультуры при Университете Джеймса Кука в Таунсвилле.

Во время наблюдения проводились замеры скорости поглощения кислорода, которая является косвенным показателем скорости метаболизма, биохимического состава крови и уровня гормонов во время яйцекладки акул.

Эполетная акула обладает уникальным свойством: она использует широкие плавники как ноги для передвижения по суше. Этот вид обитает по всему южному побережью Новой Гвинеи и северному побережью Австралии – преимущественно на мелководье.

Ходячие акулы – яйцекладущие. Они размещают яйца в полостях скал, коралловых рифах и мангровых зарослях.

