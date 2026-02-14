В США нашли пещеры, скрывающие тайны инопланетной жизни

Обширная пустыня Чиуауа, простирающаяся на территории Аризоны, Нью-Мексико и Техаса в США, а также в пяти штатах Мексики – место уникальной красоты. Отрезанная от окружающих экосистем около 9000 лет назад горами, она таит нечто захватывающее, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IFLScience, ежегодно около полумиллиона человек посещают Национальный парк "Карлсбадские пещеры".

Эта сеть состоит из примерно 120 подземных пещер, образовавшихся за миллионы лет медленной эрозии известняковых пород серной кислотой из месторождений нефти и газа, расположенных в недрах Земли.

В этих пещерах обитают существа потрясающей красоты (редкие виды пауков, многоножек и микроорганизмов, адаптированных к жизни в полной темноте), поражающие своими размерами и масштабами, а также находятся взрывоопасные экскременты летучих мышей.

В некоторых частях пещер исследователи находят вещи, которые раньше считали невозможными. В кромешной темноте, одна из стен окрашена в переливающийся ярко-зеленый цвет.

Анализы показали, что зеленый цвет обусловлен деятельностью цианобактерий: бактерий, которые, подобно растениям, осуществляют фотосинтез, используя солнечный свет для выработки энергии и кислорода.

Глубоко под землей эти цианобактерии используют в качестве топлива ближний инфракрасный свет.

Благодаря своей длинной волне, ближний инфракрасный свет достаточно устойчив, чтобы выдерживать воздействие известняковых пород внутри пещеры: известняковая порода, из которой состоит пещера, поглощает почти весь видимый свет, но для ближнего инфракрасного света пещеры – это практически зал зеркал.

Подтверждение возможности существования жизни без видимого света, функционирующей только в ближнем инфракрасном диапазоне, важно при поисках внеземной жизни. Если НАСА даст добро, то в Карлсбадских пещерах начнется новая эра научных открытий.

