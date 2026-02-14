#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
491.97
583.77
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
491.97
583.77
6.39
Наука и технологии

В США нашли пещеры, скрывающие тайны инопланетной жизни

Человек, ученый, камни, фото - Новости Zakon.kz от 15.02.2026 03:59 Фото: pixabay
Обширная пустыня Чиуауа, простирающаяся на территории Аризоны, Нью-Мексико и Техаса в США, а также в пяти штатах Мексики – место уникальной красоты. Отрезанная от окружающих экосистем около 9000 лет назад горами, она таит нечто захватывающее, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IFLScience, ежегодно около полумиллиона человек посещают Национальный парк "Карлсбадские пещеры".

Эта сеть состоит из примерно 120 подземных пещер, образовавшихся за миллионы лет медленной эрозии известняковых пород серной кислотой из месторождений нефти и газа, расположенных в недрах Земли.

В этих пещерах обитают существа потрясающей красоты (редкие виды пауков, многоножек и микроорганизмов, адаптированных к жизни в полной темноте), поражающие своими размерами и масштабами, а также находятся взрывоопасные экскременты летучих мышей.

В некоторых частях пещер исследователи находят вещи, которые раньше считали невозможными. В кромешной темноте, одна из стен окрашена в переливающийся ярко-зеленый цвет.

Анализы показали, что зеленый цвет обусловлен деятельностью цианобактерий: бактерий, которые, подобно растениям, осуществляют фотосинтез, используя солнечный свет для выработки энергии и кислорода.

Глубоко под землей эти цианобактерии используют в качестве топлива ближний инфракрасный свет.

Благодаря своей длинной волне, ближний инфракрасный свет достаточно устойчив, чтобы выдерживать воздействие известняковых пород внутри пещеры: известняковая порода, из которой состоит пещера, поглощает почти весь видимый свет, но для ближнего инфракрасного света пещеры – это практически зал зеркал.

Подтверждение возможности существования жизни без видимого света, функционирующей только в ближнем инфракрасном диапазоне, важно при поисках внеземной жизни. Если НАСА даст добро, то в Карлсбадских пещерах начнется новая эра научных открытий.

Ранее в пустыне трех стран нашли скрытые туннели, "обманывающие" все природные процессы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ледяная пещера посреди жаркой пустыни не может растаять уже три тысячи лет
05:59, 11 февраля 2026
Ледяная пещера посреди жаркой пустыни не может растаять уже три тысячи лет
Грузовой поезд с топливом сошел с рельсов и загорелся на юго-западе США
11:28, 27 апреля 2024
Грузовой поезд с топливом сошел с рельсов и загорелся на юго-западе США
Стрельба на авиабазе США: на объекте ввели режим локдауна
01:54, 20 декабря 2025
Стрельба на авиабазе США: на объекте ввели режим локдауна
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
ОИ-2026: подравшийся с канадцем французский хоккеист исключён из состава команды
03:18, 17 февраля 2026
ОИ-2026: подравшийся с канадцем французский хоккеист исключён из состава команды
Японская пара завоевала "золото" в фигурном катании на ОИ-2026
02:51, 17 февраля 2026
Японская пара завоевала "золото" в фигурном катании на ОИ-2026
"Окжетпес" подписал бывшего игрока молодёжной сборной России
02:20, 17 февраля 2026
"Окжетпес" подписал бывшего игрока молодёжной сборной России
Янник Синнер добился победы на старте турнира в Дохе
01:48, 17 февраля 2026
Янник Синнер добился победы на старте турнира в Дохе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: