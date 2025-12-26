#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
512.81
604.19
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
512.81
604.19
6.57
Наука и технологии

Солнце готовит "сюрприз" к Новому году: есть ли угрозы Земле

небо, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 13:11 Фото: pixabay
После примерно двух недель спокойствия Солнце вознамерилось возобновить вспышечную активность, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 декабря рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"На левом (восточном) краю светила последние несколько дней наблюдается постепенный неторопливый выход на линию видимости с Земли двух крупных активных областей, обнаруживаемых по ярким магнитным петлям, поднимающимся из-за горизонта. Солнечные пятна, из которых "растут" петли, пока не видны (скрыты краем Солнца), но появятся в поле зрения в течение 1-3 дней. По расчетам, оба центра активности окажутся в зоне уверенной видимости в преддверии новогодних праздников, 30-31 декабря", – говорится в сообщении.

Проанализировав данные, ученые полагают, что в южном полушарии Солнца (ниже экватора) возвращается комплекс пятен 4294-4296-4298 (самый крупный в этом году), который находился напротив Земли в первую неделю декабря и ушел на обратную сторону 12-13 декабря. Уже в течение суток на краю Солнца могут показаться первые пятна этого комплекса.

"Что за группа поднимается к северу от экватора, пока не очень понятно. По координатам она точно совпадает с легендарной областью 4274, которая под разными номерами проходила по диску Солнца уже три раза (в октябре, середине ноября и начале декабря), успела за это время дважды "сразиться" с кометой 3I/ATLAS, произвела две самые сильные вспышки года, а также стала автором самой сильной магнитной бури в этом году. С другой стороны, представить себе, что активный центр еще жив и собирается в четвертый раз пройти мимо Земли, почти невозможно. У данной области, впрочем, очень характерный почерк – продолжительные периоды накопления энергии и крупные, протяженные по времени вспышки с сильными выбросами плазмы. Если это все еще она, то узнаем дерево по плодам", – дополнили в лаборатории.

При этом ученые успокаивают, что возобновление вспышек не всегда значит возобновление магнитных бурь на Земле.

"К магнитным бурям приводит максимум одна заметная вспышка из десяти, поэтому даже если фейерверк вспышек действительно достигнет пика на Новый год, велики шансы, что он так и останется просто фейерверком. Впрочем, даже в случае выбросов плазмы в сторону Земли, встретить новогоднюю ночь под северным сиянием может быть настолько ярким впечатлением, что оно перевесит все возможные негативные геомагнитные последствия", – предположили в лаборатории.

Ранее ученые рассказали, что в 2025 году число дней с магнитными бурями и геомагнитными возмущениями достигло рекордных значений за последние 10-20 лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
70 вспышек произошло на Солнце за три дня: что ожидает Землю
18:17, 12 декабря 2025
70 вспышек произошло на Солнце за три дня: что ожидает Землю
Сразу шесть вспышек произошло на Солнце за несколько часов – ученые надеются на лучшее
14:32, 03 февраля 2025
Сразу шесть вспышек произошло на Солнце за несколько часов – ученые надеются на лучшее
На Солнце после двухнедельного перерыва возобновились сильные вспышки – ученые
12:15, 02 ноября 2025
На Солнце после двухнедельного перерыва возобновились сильные вспышки – ученые
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: