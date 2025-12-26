Солнце готовит "сюрприз" к Новому году: есть ли угрозы Земле

После примерно двух недель спокойствия Солнце вознамерилось возобновить вспышечную активность, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 декабря рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"На левом (восточном) краю светила последние несколько дней наблюдается постепенный неторопливый выход на линию видимости с Земли двух крупных активных областей, обнаруживаемых по ярким магнитным петлям, поднимающимся из-за горизонта. Солнечные пятна, из которых "растут" петли, пока не видны (скрыты краем Солнца), но появятся в поле зрения в течение 1-3 дней. По расчетам, оба центра активности окажутся в зоне уверенной видимости в преддверии новогодних праздников, 30-31 декабря", – говорится в сообщении.

Проанализировав данные, ученые полагают, что в южном полушарии Солнца (ниже экватора) возвращается комплекс пятен 4294-4296-4298 (самый крупный в этом году), который находился напротив Земли в первую неделю декабря и ушел на обратную сторону 12-13 декабря. Уже в течение суток на краю Солнца могут показаться первые пятна этого комплекса.

"Что за группа поднимается к северу от экватора, пока не очень понятно. По координатам она точно совпадает с легендарной областью 4274, которая под разными номерами проходила по диску Солнца уже три раза (в октябре, середине ноября и начале декабря), успела за это время дважды "сразиться" с кометой 3I/ATLAS, произвела две самые сильные вспышки года, а также стала автором самой сильной магнитной бури в этом году. С другой стороны, представить себе, что активный центр еще жив и собирается в четвертый раз пройти мимо Земли, почти невозможно. У данной области, впрочем, очень характерный почерк – продолжительные периоды накопления энергии и крупные, протяженные по времени вспышки с сильными выбросами плазмы. Если это все еще она, то узнаем дерево по плодам", – дополнили в лаборатории.

При этом ученые успокаивают, что возобновление вспышек не всегда значит возобновление магнитных бурь на Земле.

"К магнитным бурям приводит максимум одна заметная вспышка из десяти, поэтому даже если фейерверк вспышек действительно достигнет пика на Новый год, велики шансы, что он так и останется просто фейерверком. Впрочем, даже в случае выбросов плазмы в сторону Земли, встретить новогоднюю ночь под северным сиянием может быть настолько ярким впечатлением, что оно перевесит все возможные негативные геомагнитные последствия", – предположили в лаборатории.

Ранее ученые рассказали, что в 2025 году число дней с магнитными бурями и геомагнитными возмущениями достигло рекордных значений за последние 10-20 лет.